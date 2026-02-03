手持式吸塵機 VCS 3 Cordless
卓越的清潔效能配上現代外觀：這款輕巧且精簡的 VCS 3 CORDLESS 無線手提式吸塵機是在家中徹底而方便地清理灰塵的好幫手。
擁有卓越清潔表現的輕巧設計： VCS 3 CORDLESS 無線手提式吸塵機不帶塵袋，外觀時尚迷人，適合任何家居室內裝飾。擁有高達 20 kPa 的強大吸力，配備高性能 300 瓦無刷馬達。多循環技術可在不影響吸力的情況下將空氣中的灰塵去除。眾多智能功能確保了清潔效果，同時在吸塵時提供更多便利：扁平地板吸頭方便清潔家具下方，主動地板吸頭的 LED 燈可改善污垢檢測，並且一鍵式排空集塵盒的功能可最大程度減少接觸灰塵。
特點和好處
超輕巧、流線型和緊湊重量僅 1 公斤，非常容易處理 操作簡單，清潔輕鬆
多旋風技術配備最新的多級旋風技術，即使長時間使用也能保持恆定的高吸力
LED 照明明亮的 LED 燈使灰塵更容易被發現，更可靠地清除污垢
輕松清潔家具下方
- 平板地板吸頭輕鬆滑入家具下方
強大的無刷馬達
- 18 伏特電池和強大的無刷馬達提供 20 kPa 的吸力，非常適合日常家庭或汽車清潔工作
三級功率控制
- 標準模式適合日常清潔
- Boost 模式適用於要求嚴格的應用，例如清潔嚴重污垢的區域
- Eco 模式可在簡單應用中運行長達 40 分鐘，例如吸塵硬地板上的灰塵和鬆散污垢
易於使用
- 快速輕鬆地調整吸力以適應清潔任務
- 只需點擊一下即可輕鬆清空廢棄物容器
用途廣泛
- 用於清潔各種硬地板、地毯、家具和車輛
- 大量配件可滿足各種應用和清潔需求
儲存站
- 吸塵器和配件的實用存儲站
技術說明
技術數據
|聲功率級 (dB(A))
|<= 79
|電池類型
|鋰電池
|電壓 (V)
|18
|每次電池充電的運行時間 (min)
|40
|快速充電器的電池充電時間80％/ 100％ (h)
|3.5
|電池充電器電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.8
|包括包裝的重量 (kg)
|5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|236 x 259 x 1100
Scope of supply
- 電池: 18 V / 2.5 Ah 電池（ 1 個）
- HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
- 縫隙吸頭
設備
- 充電器: 18 V電池電源標準充電器（1個）
- 柔軟的手柄
- 無袋式過濾系統
- 強度控制: 具有3個功率等級
Videos
應用領域
- 硬地板
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）
- 布藝