擁有卓越清潔表現的輕巧設計： VCS 3 CORDLESS 無線手提式吸塵機不帶塵袋，外觀時尚迷人，適合任何家居室內裝飾。擁有高達 20 kPa 的強大吸力，配備高性能 300 瓦無刷馬達。多循環技術可在不影響吸力的情況下將空氣中的灰塵去除。眾多智能功能確保了清潔效果，同時在吸塵時提供更多便利：扁平地板吸頭方便清潔家具下方，主動地板吸頭的 LED 燈可改善污垢檢測，並且一鍵式排空集塵盒的功能可最大程度減少接觸灰塵。