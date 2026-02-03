手持式吸塵機 VCS 5 Cordless *SEA

優秀的清潔表現，無論是在硬地板還是地毯上： VCS 5 CORDLESS 無線手提式吸塵機搭載雙滾筒技術，能夠徹底迅速地清理污垢。

出色的清潔效能及極大的便利性： VCS 5 CORDLESS 無線手提式吸塵機搭載強勁無刷馬達（高達 460 瓦）和雙滾筒技術，提供極佳的清潔效果。在硬地板或地毯上，污垢都可以快速雙向清理。多循環系統配合 HEPA 過濾器確保持續高吸力。此外，許多智能功能旨在讓清潔體驗更輕鬆，例如一鍵式集塵盒排空、充電站、直觀的人機介面、靈活的吸頭接口和地板照明。憑藉其開關和雙手柄設計，這款經典的立式吸塵機可在幾秒鐘內變身為實用的手持吸塵機。配送範圍還包括室內和縫隙吸頭。

特點和好處
手持式吸塵機 VCS 5 Cordless *SEA: 出色的吸力
出色的吸力
強大的 460 瓦無刷高速馬達和 25.2 伏特電池 帶有HEPA 12過濾器的多旋風清潔系統，可保持恆定的吸力。 恆定吸力和省電模式下長達 80 分鐘的使用時間
手持式吸塵機 VCS 5 Cordless *SEA: 雙滾筒技術
雙滾筒技術
具有雙倍清潔效率，可從前面和後面清除污垢 可在硬地板和地毯上通用
手持式吸塵機 VCS 5 Cordless *SEA: 智能 LED 燈
智能 LED 燈
用於更好地清潔黑暗區域 通過易於閱讀的 LED 顯示進行反饋和錯誤消息 清晰的電池狀態顯示
充電站
  • 當設備放置在充電站上時，自動充電開始
  • 吸塵器和配件的實用存儲站
簡單實用的操作
  • 超薄設計和理想的重量分佈，輕鬆清潔。
  • 獲得專利的開關和雙把手設計，以實現最佳人體工程學
用途廣泛
  • 用於清潔各種地板、地毯、家具和車輛
  • 提供全面的配件選擇，滿足家居清潔需求
易於應用
  • 根據使用情況，可以快速輕鬆地調整功率
  • 只需點擊一下即可輕鬆清空濾芯
技術說明

技術數據

電池供電設備
聲功率級 (dB(A)) >= 72
電池類型 鋰電池
電池容量 (Ah) 2.5
每次電池充電的運行時間 (min) max. 80
快速充電器的電池充電時間80％/ 100％ (h) 3.5
電池充電器電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
淨重 (不含配件) (kg) 1.4
包括包裝的重量 (kg) 5.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 255 x 150 x 1060

Scope of supply

  • 電池: 25.2 V / 2.5 Ah 電池（ 1 個）
  • HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • 柔軟的除塵刷
  • 縫隙吸頭

設備

  • 強度控制: 具有3個功率等級
  • 柔軟的手柄
應用領域
  • 硬地板
  • 布藝
附件