手持式吸塵機 VCS 5 Cordless *SEA
優秀的清潔表現，無論是在硬地板還是地毯上： VCS 5 CORDLESS 無線手提式吸塵機搭載雙滾筒技術，能夠徹底迅速地清理污垢。
出色的清潔效能及極大的便利性： VCS 5 CORDLESS 無線手提式吸塵機搭載強勁無刷馬達（高達 460 瓦）和雙滾筒技術，提供極佳的清潔效果。在硬地板或地毯上，污垢都可以快速雙向清理。多循環系統配合 HEPA 過濾器確保持續高吸力。此外，許多智能功能旨在讓清潔體驗更輕鬆，例如一鍵式集塵盒排空、充電站、直觀的人機介面、靈活的吸頭接口和地板照明。憑藉其開關和雙手柄設計，這款經典的立式吸塵機可在幾秒鐘內變身為實用的手持吸塵機。配送範圍還包括室內和縫隙吸頭。
特點和好處
出色的吸力強大的 460 瓦無刷高速馬達和 25.2 伏特電池 帶有HEPA 12過濾器的多旋風清潔系統，可保持恆定的吸力。 恆定吸力和省電模式下長達 80 分鐘的使用時間
雙滾筒技術具有雙倍清潔效率，可從前面和後面清除污垢 可在硬地板和地毯上通用
智能 LED 燈用於更好地清潔黑暗區域 通過易於閱讀的 LED 顯示進行反饋和錯誤消息 清晰的電池狀態顯示
充電站
- 當設備放置在充電站上時，自動充電開始
- 吸塵器和配件的實用存儲站
簡單實用的操作
- 超薄設計和理想的重量分佈，輕鬆清潔。
- 獲得專利的開關和雙把手設計，以實現最佳人體工程學
用途廣泛
- 用於清潔各種地板、地毯、家具和車輛
- 提供全面的配件選擇，滿足家居清潔需求
易於應用
- 根據使用情況，可以快速輕鬆地調整功率
- 只需點擊一下即可輕鬆清空濾芯
技術說明
技術數據
|電池供電設備
|聲功率級 (dB(A))
|>= 72
|電池類型
|鋰電池
|電池容量 (Ah)
|2.5
|每次電池充電的運行時間 (min)
|max. 80
|快速充電器的電池充電時間80％/ 100％ (h)
|3.5
|電池充電器電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.4
|包括包裝的重量 (kg)
|5.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|255 x 150 x 1060
Scope of supply
- 電池: 25.2 V / 2.5 Ah 電池（ 1 個）
- HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
- 柔軟的除塵刷
- 縫隙吸頭
設備
- 強度控制: 具有3個功率等級
- 柔軟的手柄
應用領域
- 硬地板
- 布藝