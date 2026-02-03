出色的清潔效能及極大的便利性： VCS 5 CORDLESS 無線手提式吸塵機搭載強勁無刷馬達（高達 460 瓦）和雙滾筒技術，提供極佳的清潔效果。在硬地板或地毯上，污垢都可以快速雙向清理。多循環系統配合 HEPA 過濾器確保持續高吸力。此外，許多智能功能旨在讓清潔體驗更輕鬆，例如一鍵式集塵盒排空、充電站、直觀的人機介面、靈活的吸頭接口和地板照明。憑藉其開關和雙手柄設計，這款經典的立式吸塵機可在幾秒鐘內變身為實用的手持吸塵機。配送範圍還包括室內和縫隙吸頭。