我們的 BD 30/4 C Bp Pack 輕巧型洗地吸乾機採用鋰電池供電，因此沒有電線相關的絆倒危險，不論在細面積地方或高達 300 平方米的空間上，都提供令人印象深刻的性能。無論是在天然或人造石材、環氧樹脂、油氈或 PVC 上：與手動清潔相比，機器清潔速度明顯更快、更徹底，如果需要，該機器還可以反向吸水，另外由於採用了旋轉吸水扒，因此在所有其他操作中也是如此。精心設計及極其簡單的操作理念，以及顏色編碼的控制元件，都可以在快速充電又能輕鬆替換且功能強大的鋰電池中看到。順帶一提，該機器淨重僅約 20 公斤，即使在沒有電梯的情況下，也可以在不同樓層使用。