洗地吸乾機 洗地吸乾機 BD 30/4 C Bp Pack
應用靈活，外形超輕巧，重量僅為 20 公斤：電池供電的 BD 30/4 C Bp Pack 洗地吸乾機可快速清潔最大 300 平方米的地面。
我們的 BD 30/4 C Bp Pack 輕巧型洗地吸乾機採用鋰電池供電，因此沒有電線相關的絆倒危險，不論在細面積地方或高達 300 平方米的空間上，都提供令人印象深刻的性能。無論是在天然或人造石材、環氧樹脂、油氈或 PVC 上：與手動清潔相比，機器清潔速度明顯更快、更徹底，如果需要，該機器還可以反向吸水，另外由於採用了旋轉吸水扒，因此在所有其他操作中也是如此。精心設計及極其簡單的操作理念，以及顏色編碼的控制元件，都可以在快速充電又能輕鬆替換且功能強大的鋰電池中看到。順帶一提，該機器淨重僅約 20 公斤，即使在沒有電梯的情況下，也可以在不同樓層使用。
特點和好處
強大的鋰離子電池，包括完全免維護，電池壽命是傳統電池的幾倍。 可以部分或中間無故障充電。
最小尺寸存儲空間要求低。 也可以用乘用車運輸。
彎曲刮刀即使彎道狹窄也能可靠地吸水。 如果需要，也可以向後抽吸。 包括柔軟，耐油的聚氨酯吸水扒。
小型外部電池充電器，包括
- 易於存儲。
- 可以在任何電源插座中使用。
- 縮短充電時間。
始終如一的高質量組件和材料
- 鎖和底盤由優質鋁製成。
- 堅固耐用的質量。
經濟的eco!高效率模式
- 幫助節省水並延長電池的運行時間。
- 通過延長清潔間隔和減少清潔劑消耗來節省成本。
- 降低操作噪音。
極其緊湊，靈活和可操縱
- 高效清潔小且高度混亂的表面。
- 可調手柄使您可以以90°角從牆壁上移開。
機器重量輕（20公斤）
- 方便運輸。
- 無需在不同樓層上使用電梯。
- 一人亦可以很容易地收藏在汽車上。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|通過刷子旋轉前進
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|280
|工作寬度，吸塵 (mm)
|325
|清水與污水水箱 (l)
|4 / 4
|工作面積 (m²/h)
|900
|實際工作面積 (m²/h)
|600
|電池 (V/Ah)
|36.5 / 5.2
|電池運行時間 (h)
|max. 1
|電池充電時間 (h)
|3
|電池充電器電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|刷轉速 (rpm)
|150
|刷接觸壓力 (g/cm²/kg)
|20 / 10
|耗水量 (l/min)
|1
|噪音計量錶 (dB(A))
|max. 70
|額定功率 (W)
|max. 240
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|19.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- 盤刷: 1 Piece(s)
- 電池
- 充電器
- 運輸輪
- 弧形吸水刮水條
設備
- 雙水箱系統