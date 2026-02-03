強大且非常用戶友好：我們的電池驅動駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp ，配備圓盤刷設計和 75 厘米的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院、生產區域和倉庫等清潔工作。色碼操作元件使操作變得極為簡單。創新的 KIK 鑰匙系統的支持基本上排除了任何操作錯誤。而且，速度相關的水分配確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以從增加被動安全性的日間行車燈中受益。