洗地吸乾機 BD 75/120 R Classic Bp
易於操作和靈活的駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp 。具備 75 厘米的工作寬度、 2 個圓盤刷和 120 升的水箱容量。此外還包括創新的 KIK 鑰匙系統。
強大且非常用戶友好：我們的電池驅動駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp ，配備圓盤刷設計和 75 厘米的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院、生產區域和倉庫等清潔工作。色碼操作元件使操作變得極為簡單。創新的 KIK 鑰匙系統的支持基本上排除了任何操作錯誤。而且，速度相關的水分配確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以從增加被動安全性的日間行車燈中受益。
特點和好處
可容納 300Ah 電池的大電池隔間
- 可實現長時間不間斷工作
- 每次電池充電具高清潔性能
- 最高生產率。
速度相關的水分投放
- 減少轉彎或慢行時的水供應
- 節水功能提高了面積性能
- 快速乾燥地面，降低轉彎處殘留水的風險
符合人體工程學的設計，專為亞洲市場而設計
- 座椅可根據用戶調整
- 最大彈性
- 高工作舒適度。
防滑輪
- 防止在濕地板上滑倒。
- 為用戶增加安全性。
- 高可靠性。
1030 毫米弧形吸水扒為標準配置
- 優秀的吸塵效果
- 各種地板類型均可快速乾燥
- 接觸牆壁時會轉彎，從而避免損壞
創新的KIK系統
- 色碼鑰匙用於不同存取權，以防止操作錯誤
- 可以為每個用戶預設清潔模式和其他功能
- 最佳調整以符合各個用戶的個別任務
帶LED日間運行燈
- 日間增加可見度。
- 在黑暗中還可以改善視力。
- 用戶和周圍區域的最大安全性。
穩固的防碰撞梁
- 在轉彎操作時提高安全性。
- 有效防止損壞水箱。
- 有效預防對牽引電機的損害
經濟高效的生態效率模式
- 降低清潔過程中的用水量。
- 降低電池消耗，延長使用時間
- 降低操作噪音，適用於對噪音敏感區域
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電池
|牽引驅動
|刷子馬達
|主刷工作寬度(公厘) (mm)
|750
|工作寬度，吸塵 (mm)
|950
|清水與污水水箱 ( )
|120 / 120
|工作面積 (m²/h)
|max. 4500
|實際工作面積 (m²/h)
|3150
|運行速度 (km/h)
|max. 6
|高爬坡能力(角度) (%)
|max. 10
|刷轉速 (rpm)
|180
|刷接觸壓力 (kg)
|75
|過道轉彎寬度 (cm)
|175
|耗水量 (l/min)
|max. 5
|噪音計量錶 (dB(A))
|min. 59 - max. 63
|淨重 (不含配件) (kg)
|236
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1660 x 1035 x 1480
Scope of supply
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 弧形吸水刮水條
設備
- Tank-in-tank 系統
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 電磁閥
- 標準日間行車燈
- 吸唇的類型: 天然橡膠
- Kärcher的顏色和操作理念
- 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的Kärcher智能鑰匙系統（KIK）
- 拖把或類似物的家用底座固定可能性
- 簡易操作選擇開關
應用領域
- 非常適合超市、購物中心或醫院使用
- 適用於清潔生產區域和倉庫