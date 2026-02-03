洗地吸乾機 BD 75/120 R Classic Bp

易於操作和靈活的駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp 。具備 75 厘米的工作寬度、 2 個圓盤刷和 120 升的水箱容量。此外還包括創新的 KIK 鑰匙系統。

強大且非常用戶友好：我們的電池驅動駕駛式洗地機 BD 75/120 R Classic Bp ，配備圓盤刷設計和 75 厘米的工作寬度，適用於超市、購物中心、醫院、生產區域和倉庫等清潔工作。色碼操作元件使操作變得極為簡單。創新的 KIK 鑰匙系統的支持基本上排除了任何操作錯誤。而且，速度相關的水分配確保了低消耗，可以隨時調整。用戶還可以從增加被動安全性的日間行車燈中受益。

特點和好處
可容納 300Ah 電池的大電池隔間
  • 可實現長時間不間斷工作
  • 每次電池充電具高清潔性能
  • 最高生產率。
速度相關的水分投放
  • 減少轉彎或慢行時的水供應
  • 節水功能提高了面積性能
  • 快速乾燥地面，降低轉彎處殘留水的風險
符合人體工程學的設計，專為亞洲市場而設計
  • 座椅可根據用戶調整
  • 最大彈性
  • 高工作舒適度。
防滑輪
  • 防止在濕地板上滑倒。
  • 為用戶增加安全性。
  • 高可靠性。
1030 毫米弧形吸水扒為標準配置
  • 優秀的吸塵效果
  • 各種地板類型均可快速乾燥
  • 接觸牆壁時會轉彎，從而避免損壞
創新的KIK系統
  • 色碼鑰匙用於不同存取權，以防止操作錯誤
  • 可以為每個用戶預設清潔模式和其他功能
  • 最佳調整以符合各個用戶的個別任務
帶LED日間運行燈
  • 日間增加可見度。
  • 在黑暗中還可以改善視力。
  • 用戶和周圍區域的最大安全性。
穩固的防碰撞梁
  • 在轉彎操作時提高安全性。
  • 有效防止損壞水箱。
  • 有效預防對牽引電機的損害
經濟高效的生態效率模式
  • 降低清潔過程中的用水量。
  • 降低電池消耗，延長使用時間
  • 降低操作噪音，適用於對噪音敏感區域
技術說明

技術數據

驅動類型 電池
牽引驅動 刷子馬達
主刷工作寬度(公厘) (mm) 750
工作寬度，吸塵 (mm) 950
清水與污水水箱 ( ) 120 / 120
工作面積 (m²/h) max. 4500
實際工作面積 (m²/h) 3150
運行速度 (km/h) max. 6
高爬坡能力(角度) (%) max. 10
刷轉速 (rpm) 180
刷接觸壓力 (kg) 75
過道轉彎寬度 (cm) 175
耗水量 (l/min) max. 5
噪音計量錶 (dB(A)) min. 59 - max. 63
淨重 (不含配件) (kg) 236
尺寸(長x寬x高) (mm) 1660 x 1035 x 1480

Scope of supply

  • 盤刷: 2 Piece(s)
  • 弧形吸水刮水條

設備

  • Tank-in-tank 系統
  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 電磁閥
  • 標準日間行車燈
  • 吸唇的類型: 天然橡膠
  • Kärcher的顏色和操作理念
  • 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的Kärcher智能鑰匙系統（KIK）
  • 拖把或類似物的家用底座固定可能性
  • 簡易操作選擇開關
應用領域
  • 非常適合超市、購物中心或醫院使用
  • 適用於清潔生產區域和倉庫
