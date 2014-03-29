幾乎不需要清潔劑 – 纖維卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形狀使其具有高清潔性能：

不需清潔劑，或隻需稍許清潔劑就可以實現良好的清洗效果。

不需清潔劑意味著不會對操作員或環境造成影響。

獨一無二：用於滾筒刷設備的微纖維技術是由Karcher獨家開發和推出的產品。