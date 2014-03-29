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KIK系統
按照不同的需求/運營情況精確地定制設備參數：
渦輪功率
刷子電機的額定功率
行駛速度
配水(B80 W Bp)
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F.A.C.T.系統
單獨調節滾筒刷設備(BR)的刷子速度：
滿足不同的清洗要求
在WHISPER CLEAN 模式下最多可節能15%
在FINE CLEAN 模式下最多可節能30%
在WHISPER和FINE CLEAN模式下可降低噪音，讓操作者和環境受益
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eco!efficiency
新特性！RS型洗地吸干機上的eco!efficiency模式切換至eco!efficiency模式可以：
減少用水量
減少吸塵渦輪的功耗
減少刷子電機的功耗
減小清洗過程中的速度（更低的功耗）
相比於使用標准洗地吸干機進行深度清洗，它可以節約大量的電力和淡水（最多可達20%）
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相比於使用標准洗地吸干機進行深度清洗，它可以節約大量的電力和淡水（最多可達20%）
D.O.S.E. 清潔劑配量系統
清潔劑精確配量系統(0-3%)：
防止清潔劑過量：對於操作員來說，產生既環保又經濟的水/清潔劑混合物是一項具有挑戰性的任務。
減少廢水污染，最多可節約25%的廢水處理成本。
通過顯著降低清潔劑的濃度保護操作員的健康並保護環境。
改善污水箱中防止生成微生物和細菌的能力。
水流量計和精密清潔劑泵實現了精確的配量。
D.O.S.E. 清潔劑配量系統
清潔劑精確配量系統(0-3%)：
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減少廢水污染，最多可節約25%的廢水處理成本。
通過顯著降低清潔劑的濃度保護操作員的健康並保護環境。
改善污水箱中防止生成微生物和細菌的能力。
水流量計和精密清潔劑泵實現了精確的配量。
微纖維技術
幾乎不需要清潔劑 – 纖維卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形狀使其具有高清潔性能：
不需清潔劑，或隻需稍許清潔劑就可以實現良好的清洗效果。
不需清潔劑意味著不會對操作員或環境造成影響。
獨一無二：用於滾筒刷設備的微纖維技術是由Karcher獨家開發和推出的產品。
微纖維技術
幾乎不需要清潔劑 – 纖維卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形狀使其具有高清潔性能：
不需清潔劑，或隻需稍許清潔劑就可以實現良好的清洗效果。
不需清潔劑意味著不會對操作員或環境造成影響。
獨一無二：用於滾筒刷設備的微纖維技術是由Karcher獨家開發和推出的產品。