真空吸塵器
T 12/1 eco!efficiency
使用T 12/1 eco!efficiency節約能源並降低能源成本
- 卓越的清洗性能最多可節能40%
- 節約能源
- 超低噪音水平可實現24/7 56 db(A)靜音清洗
- 超強的永久過濾器可以使真空吸塵無需過濾袋，從而節約了過濾袋成本。
NT 35/1 Tact
Tact過濾器自動清洗系統不僅可以確保設備擁有始終如一的強吸力，而且能夠讓過濾器的壽命更長。
- 扁平折疊式過濾器可以通過強勁的氣流自我清洗。優點：比傳統過濾器系統的壽命長很多。
- 因此，過濾器很少需要更換，節約了成本和資源。
- 扁平折疊式過濾器還可以採用防腐蝕、可清洗的滌綸絨制造，從而非常耐用，甚至可用於潮濕應用。
Puzzi 8/1, 10/1, 10/2
對於輕污垢，隻需一片清潔劑片即可確保徹底的清洗效果
- 隻使用一片清潔劑片即可在輕污垢上實現卓越的清洗性能。
- 水溶包裝減少了浪費。
- 配量簡單，可根據具體清潔任務容易地單獨調節清潔劑用量。
- 單獨的藥片式包裝可保護皮膚。
Puzzi 400 K
噴量可以根據具體清洗任務在5.5 l/min至1 l/min的范圍內調節。
- 噴量可以根據具體清洗任務進行調節。
- 節約大量的水，具體取決於所選擇的噴量。
- 減少廢水污染，具體取決於所選擇的噴量。
- 當使用更低噴量時，紡織品表面可以更快地干燥。