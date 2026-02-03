地毯清洗機 BRC 40/22 C
輕巧型BRC 40/22 C地毯清潔劑，可經濟，快速地噴霧抽取或對250至1,000平方米的地毯表面進行中級清潔。
與傳統的噴霧提抽吸機相比，BRC 40/22 C地毯清潔器可確保深層清潔，使您的工作速度提高30％。它的易操作性和只向前工作的原理有助於避免不必要的行動，同時，一體式的清掃箱可靠地收集了表面上的顆粒，例如頭髮或鬆散的地毯纖維。該設備非常適合在不超過1,000平方米的中小型表面上進行深層地毯清潔，並且可以靈活地用於噴霧提抽吸或中級地毯清潔。當我們使用建議用於中級清潔的iCapsol清潔劑RM 768時，地毯的乾燥時間減少到大約半小時，是清潔高使用量的地毯表面的理想方法。此外，配備有地毯清潔刷且可與方向盤一起旋轉的清潔頭，可大大簡化並加速非常難以觸及的表面的清潔。
特點和好處
200°可旋轉清潔頭地毯滾筒刷支持徹底清潔。 即使在雜亂的表面上也非常容易操作。
用於深層和中級地毯清潔適用於地毯的深層清潔和中級清潔。 用清潔滾筒對地毯進行深層清潔有助於清潔地毯纖維。
可選的手動噴頭用於清潔角落或噴霧抽取椅子和墊子。
集成掃物架
- 可靠地收集散落在表面的地毯纖維，頭髮和其他顆粒。
- 減少刮刀堵塞，從而降低維修成本。
只向前方向工作
- 防止不必要的空運行。
- 與傳統的噴霧提取機相比，面積性能提高多達30％。
技術說明
技術數據
|工作效率(基礎清潔/中度清潔"使用iCapsol" (m²/h)
|500 / 900
|空氣量 (l/s)
|47
|吸塵 (mbar/kPa)
|290 / 29
|噴灑壓力/臨時清潔 (bar)
|3.5
|噴灑壓力/深層清潔 (bar)
|7
|噴灑水量/臨時清潔 (l/min)
|0.38
|噴灑水量/深層清潔 (l/min)
|2.5
|工作寬度，吸塵 (cm)
|48
|清水與污水水箱 (l)
|22 / 19
|功率額定值風機 (W)
|1200
|功率額定值刷 (W)
|400
|淨重 (不含配件) (kg)
|44.5
|包括包裝的重量 (kg)
|50.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- 滾輪數量: 1 Piece(s)
- 滾刷: 1 Piece(s)
設備
- 工作方向: 向前
- iCapsol科技清潔模式