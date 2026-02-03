地毯清洗機 BRC 40/22 C

輕巧型BRC 40/22 C地毯清潔劑，可經濟，快速地噴霧抽取或對250至1,000平方米的地毯表面進行中級清潔。

與傳統的噴霧提抽吸機相比，BRC 40/22 C地毯清潔器可確保深層清潔，使您的工作速度提高30％。它的易操作性和只向前工作的原理有助於避免不必要的行動，同時，一體式的清掃箱可靠地收集了表面上的顆粒，例如頭髮或鬆散的地毯纖維。該設備非常適合在不超過1,000平方米的中小型表面上進行深層地毯清潔，並且可以靈活地用於噴霧提抽吸或中級地毯清潔。當我們使用建議用於中級清潔的iCapsol清潔劑RM 768時，地毯的乾燥時間減少到大約半小時，是清潔高使用量的地毯表面的理想方法。此外，配備有地毯清潔刷且可與方向盤一起旋轉的清潔頭，可大大簡化並加速非常難以觸及的表面的清潔。

特點和好處
地毯清洗機 BRC 40/22 C: 200°可旋轉清潔頭
200°可旋轉清潔頭
地毯滾筒刷支持徹底清潔。 即使在雜亂的表面上也非常容易操作。
地毯清洗機 BRC 40/22 C: 用於深層和中級地毯清潔
用於深層和中級地毯清潔
適用於地毯的深層清潔和中級清潔。 用清潔滾筒對地毯進行深層清潔有助於清潔地毯纖維。
地毯清洗機 BRC 40/22 C: 可選的手動噴頭
可選的手動噴頭
用於清潔角落或噴霧抽取椅子和墊子。
集成掃物架
  • 可靠地收集散落在表面的地毯纖維，頭髮和其他顆粒。
  • 減少刮刀堵塞，從而降低維修成本。
只向前方向工作
  • 防止不必要的空運行。
  • 與傳統的噴霧提取機相比，面積性能提高多達30％。
技術說明

技術數據

工作效率(基礎清潔/中度清潔"使用iCapsol" (m²/h) 500 / 900
空氣量 (l/s) 47
吸塵 (mbar/kPa) 290 / 29
噴灑壓力/臨時清潔 (bar) 3.5
噴灑壓力/深層清潔 (bar) 7
噴灑水量/臨時清潔 (l/min) 0.38
噴灑水量/深層清潔 (l/min) 2.5
工作寬度，吸塵 (cm) 48
清水與污水水箱 (l) 22 / 19
功率額定值風機 (W) 1200
功率額定值刷 (W) 400
淨重 (不含配件) (kg) 44.5
包括包裝的重量 (kg) 50.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 889 x 470 x 1118

Scope of supply

  • 滾輪數量: 1 Piece(s)
  • 滾刷: 1 Piece(s)

設備

  • 工作方向: 向前
  • iCapsol科技清潔模式
