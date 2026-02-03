與傳統的噴霧提抽吸機相比，BRC 40/22 C地毯清潔器可確保深層清潔，使您的工作速度提高30％。它的易操作性和只向前工作的原理有助於避免不必要的行動，同時，一體式的清掃箱可靠地收集了表面上的顆粒，例如頭髮或鬆散的地毯纖維。該設備非常適合在不超過1,000平方米的中小型表面上進行深層地毯清潔，並且可以靈活地用於噴霧提抽吸或中級地毯清潔。當我們使用建議用於中級清潔的iCapsol清潔劑RM 768時，地毯的乾燥時間減少到大約半小時，是清潔高使用量的地毯表面的理想方法。此外，配備有地毯清潔刷且可與方向盤一起旋轉的清潔頭，可大大簡化並加速非常難以觸及的表面的清潔。