噴抽式地毯清洗機

強效清潔地板表層，室內裝潢，辦公椅和乘客座位 - 強大的功能，Kärcher噴抽式地毯清洗機可清潔所有紡織的地毯表面，溶解和去除單一表面上的污漬。憑藉強大的吸力渦輪機將殘餘水分吸回而不殘留污蹟。