帶有內飾噴頭和地板噴頭的Puzzi 10/1特別適合對中小表面進行衛生有效的清潔。 噴塗壓力為1 巴，可確保對紡織品表面進行溫和的深層清潔，並提供令人印象深刻的效果，尤其是在清潔地毯和內飾時。 狹窄的地板噴頭在機器非常適合在狹窄的空間中使用。 靈活的吸嘴可輕鬆清潔凌亂的區域。 噴霧機配有一個一體式的電線鉤和固定器，用於帶有扳機和吸管的手柄。