噴抽式清洗機 Puzzi 10/1
Puzzi 10/1帶有地板噴頭/內飾噴頭，用於通過噴霧吸抽清潔地毯和內飾。 適用於小區域清潔。 帶有一體式的電線鉤和固定器，用於帶有扳機和吸管的手柄。
帶有內飾噴頭和地板噴頭的Puzzi 10/1特別適合對中小表面進行衛生有效的清潔。 噴塗壓力為1 巴，可確保對紡織品表面進行溫和的深層清潔，並提供令人印象深刻的效果，尤其是在清潔地毯和內飾時。 狹窄的地板噴頭在機器非常適合在狹窄的空間中使用。 靈活的吸嘴可輕鬆清潔凌亂的區域。 噴霧機配有一個一體式的電線鉤和固定器，用於帶有扳機和吸管的手柄。
特點和好處
出色的清潔性能對紡織品表面進行纖維深層清潔。 快速乾燥，得益於出色的回吸性能，表面可迅速再次使用。 卓越的清潔效果，前後對比明顯。
專業品質：極其堅固耐用高效泵，使用壽命長。 強大的渦輪，具備出色的回吸性能。 堅固的設計和防撞條保護機器免受碰撞和撞擊。
全面的地毯清潔配件套裝靈活的吸嘴，可實現最佳吸力角度和終極乾燥效果。 240 毫米寬地板噴嘴，內置噴灑 / 吸管。 符合人體工學的雙手握把，提供額外的使用舒適度。
方便的布藝清潔噴嘴
- 輕鬆且徹底地清潔布藝和布藝家具。
- 完美適合清潔車輛內部。
- 110 毫米寬的噴嘴，可插入噴灑 / 吸塵槍中。
可移動，智能二合一容器
- 快速簡單地填充淡水水箱。
- 去除髒水方便簡單。
兩個大型按鈕，操作簡便
- 無需彎腰：腳踏開關幫助您快速簡單的操作
- 快速一步法：結合噴灑和吸塵於一次操作中。
- 二步法：噴灑在纖維上並靜置浸泡 —— 然後吸塵。
大型後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
- 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操控。
- 在清潔時特別靈活且易於操作。
電線掛鉤
- 用於安全存放電源線。
- 實用且保護電線。
- 該機器可以輕鬆便捷地運輸和存放。
內置布藝噴嘴和地毯噴嘴的儲存空間
- 得益於夾扣設計，布藝噴嘴始終觸手可及。
- 內置吸管支架，地板噴嘴與手提把手結合。
技術說明
技術數據
|最大面積功率 (m²/h)
|20 - 25
|空氣量 (l/s)
|74
|吸塵 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|噴淋量 (l/min)
|1
|噴淋壓力 (bar)
|1
|清水與污水水箱 (l)
|10 / 9
|功率額定值風機 (W)
|1250
|功率額定值，泵 (W)
|40
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|電線長度 (m)
|7.5
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|10.5
|包括包裝的重量 (kg)
|16.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- 軟墊吸頭
- 清潔劑: RM 760清潔碇, 2 Piece(s)
- 噴灑吸管: 2.5 m
- 電線掛鉤
- 地板吸頭: 240 mm
- 噴灑槍
- 噴霧/吸管的 D 型手柄
- 可拆卸二合一容器
- 噴灑吸筒: 1 Piece(s)
設備
- 用於室內裝潢/縫隙吸嘴的集成附件存儲
- 地板吸嘴的綜合附件存儲
- 接口噴嘴: 軟墊吸頭, 藍色
應用領域
- 用於對布藝和布藝家具進行深入的纖維深層清潔
- 用於地毯的中間清潔和針對性污漬去除
- 用於清潔所有紡織表面 —— 包括汽車內飾
- 用於對布藝汽車座椅進行深入的纖維深層清潔
- 用於針對性地清潔較小地毯區域的纖維深層清潔
- 用於清潔布藝和紡織表面，特別適用於衛生敏感區域
- 用於地毯和紡織地板覆蓋物的纖維深層清潔。