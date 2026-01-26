噴抽式清洗機 Puzzi 10/1

Puzzi 10/1帶有地板噴頭/內飾噴頭，用於通過噴霧吸抽清潔地毯和內飾。 適用於小區域清潔。 帶有一體式的電線鉤和固定器，用於帶有扳機和吸管的手柄。

帶有內飾噴頭和地板噴頭的Puzzi 10/1特別適合對中小表面進行衛生有效的清潔。 噴塗壓力為1 巴，可確保對紡織品表面進行溫和的深層清潔，並提供令人印象深刻的效果，尤其是在清潔地毯和內飾時。 狹窄的地板噴頭在機器非常適合在狹窄的空間中使用。 靈活的吸嘴可輕鬆清潔凌亂的區域。 噴霧機配有一個一體式的電線鉤和固定器，用於帶有扳機和吸管的手柄。

特點和好處
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 出色的清潔性能
出色的清潔性能
對紡織品表面進行纖維深層清潔。 快速乾燥，得益於出色的回吸性能，表面可迅速再次使用。 卓越的清潔效果，前後對比明顯。
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 專業品質：極其堅固耐用
專業品質：極其堅固耐用
高效泵，使用壽命長。 強大的渦輪，具備出色的回吸性能。 堅固的設計和防撞條保護機器免受碰撞和撞擊。
噴抽式清洗機 Puzzi 10/1: 全面的地毯清潔配件套裝
全面的地毯清潔配件套裝
靈活的吸嘴，可實現最佳吸力角度和終極乾燥效果。 240 毫米寬地板噴嘴，內置噴灑 / 吸管。 符合人體工學的雙手握把，提供額外的使用舒適度。
方便的布藝清潔噴嘴
  • 輕鬆且徹底地清潔布藝和布藝家具。
  • 完美適合清潔車輛內部。
  • 110 毫米寬的噴嘴，可插入噴灑 / 吸塵槍中。
可移動，智能二合一容器
  • 快速簡單地填充淡水水箱。
  • 去除髒水方便簡單。
兩個大型按鈕，操作簡便
  • 無需彎腰：腳踏開關幫助您快速簡單的操作
  • 快速一步法：結合噴灑和吸塵於一次操作中。
  • 二步法：噴灑在纖維上並靜置浸泡 —— 然後吸塵。
大型後輪和靈活的 360° 轉向滾輪
  • 即使在不平坦的表面上也能輕鬆操控。
  • 在清潔時特別靈活且易於操作。
電線掛鉤
  • 用於安全存放電源線。
  • 實用且保護電線。
  • 該機器可以輕鬆便捷地運輸和存放。
內置布藝噴嘴和地毯噴嘴的儲存空間
  • 得益於夾扣設計，布藝噴嘴始終觸手可及。
  • 內置吸管支架，地板噴嘴與手提把手結合。
技術說明

技術數據

最大面積功率 (m²/h) 20 - 25
空氣量 (l/s) 74
吸塵 (mbar/kPa) 254 / 25.4
噴淋量 (l/min) 1
噴淋壓力 (bar) 1
清水與污水水箱 (l) 10 / 9
功率額定值風機 (W) 1250
功率額定值，泵 (W) 40
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
電線長度 (m) 7.5
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 10.5
包括包裝的重量 (kg) 16.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • 軟墊吸頭
  • 清潔劑: RM 760清潔碇, 2 Piece(s)
  • 噴灑吸管: 2.5 m
  • 電線掛鉤
  • 地板吸頭: 240 mm
  • 噴灑槍
  • 噴霧/吸管的 D 型手柄
  • 可拆卸二合一容器
  • 噴灑吸筒: 1 Piece(s)

設備

  • 用於室內裝潢/縫隙吸嘴的集成附件存儲
  • 地板吸嘴的綜合附件存儲
  • 接口噴嘴: 軟墊吸頭, 藍色
應用領域
  • 用於對布藝和布藝家具進行深入的纖維深層清潔
  • 用於地毯的中間清潔和針對性污漬去除
  • 用於清潔所有紡織表面 —— 包括汽車內飾
  • 用於對布藝汽車座椅進行深入的纖維深層清潔
  • 用於針對性地清潔較小地毯區域的纖維深層清潔
  • 用於清潔布藝和紡織表面，特別適用於衛生敏感區域
  • 用於地毯和紡織地板覆蓋物的纖維深層清潔。
