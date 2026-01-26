Puzzi 30/4噴抽式地毯清洗機的噪音水平只有66 dB (A)，為同級別濕水吸塵機中最安靜，最宜用於低噪音環境。此創新的噴抽式地毯清洗機有30公升清水容量，以及一個350毫米的地板噴頭，特別適合清潔大面積地毯。此機的設計十分著重人體力學，確保清潔時輕鬆省時。當中的EASY操作概念和符合人體力學的直立式設計，令操作更加容易。說明操作的圖畫文字容易理解，因而不難學曉使用。污水箱可移除，而水箱的手柄和形狀都以人體力學設計，方便運輸。機箱方便清洗，也令它適合用作注滿清水箱。安裝需時短，因而節省時間金錢。此機的風乾時間，較同類產品短達30%；這部分是由於吸嘴靈巧，抽吸時確保角度最佳。 Puzzi 30/4容易攜帶，即使注滿清水箱平放也如是；它腳輪很大，因而上落樓梯也容易。