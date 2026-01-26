噴抽式清洗機 Puzzi 30/4
Puzzi 30/4噴抽式地毯清洗機，是清洗大面積地毯的經濟選擇，不但符合人體力學，而且輕鬆快捷。
Puzzi 30/4噴抽式地毯清洗機的噪音水平只有66 dB (A)，為同級別濕水吸塵機中最安靜，最宜用於低噪音環境。此創新的噴抽式地毯清洗機有30公升清水容量，以及一個350毫米的地板噴頭，特別適合清潔大面積地毯。此機的設計十分著重人體力學，確保清潔時輕鬆省時。當中的EASY操作概念和符合人體力學的直立式設計，令操作更加容易。說明操作的圖畫文字容易理解，因而不難學曉使用。污水箱可移除，而水箱的手柄和形狀都以人體力學設計，方便運輸。機箱方便清洗，也令它適合用作注滿清水箱。安裝需時短，因而節省時間金錢。此機的風乾時間，較同類產品短達30%；這部分是由於吸嘴靈巧，抽吸時確保角度最佳。 Puzzi 30/4容易攜帶，即使注滿清水箱平放也如是；它腳輪很大，因而上落樓梯也容易。
特點和好處
PW 30/1的電源插座一體式的電源插座無需額外的電源, 即可靈活使用PW 30/1。 不使用時，自動關閉的翻蓋會有效地保護電源插座。 PW 30/1可以提高區域性能，使用旋轉刷清潔絨毛並將其沿一個方向對齊。
可拆卸髒水箱為了防止灰塵進入，髒水箱的把手安裝在外部。 髒水箱易於拆卸，也可用於填充淡水箱。 一段短描述在髒水箱後部的, 簡單清晰地說明了工作過程。
極安靜Puzzi 30/4的噪音僅為66 dB（A），是同類產品中最安靜的濕式吸塵機。 由於噪音低，因此該機器可在任何地方使用，即使是在工作時間或在旅館中也可使用。 低噪音排放可保護操作員並延長工作間隔。
液箱容量大
- 即使配備了完整的30升淡水儲水箱，Puzzi 30/4仍可以輕鬆地背靠背運輸。
- 一體式的水位指示器顯示屏顯示當前的淡水水位。
- 淡水過濾器可保護組件，無需清潔工具即可卸下。
人性化的 EASY-Operation操作理念
- 使用旋轉開關輕鬆選擇（機器關閉、噴塗、吸塵、噴塗-吸塵）。
- 簡易的圖形為使用者提供幫助。
- 旋轉開關位設於機器頂部方便使用。
符合人體工程學的直立式概念
- 機器的精心設計令使用者能夠輕鬆工作同時節省時間。
- 由於特殊的油箱幾何形狀和手柄，實現了完整的運輸。
大型運輸滾輪
- Puzzi 30/4的大車輪在完全裝滿時也易於操縱。
- 直徑30厘米的運轉平穩的車輪。
技術說明
技術數據
|最大面積功率 (m²/h)
|60 - 75
|空氣量 (l/s)
|74
|吸塵 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|噴淋量 (l/min)
|3
|噴淋壓力 (bar)
|4
|清水與污水水箱 (l)
|30 / 15
|功率額定值風機 (W)
|1200
|功率額定值，泵 (W)
|70
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|電線長度 (m)
|15
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|26
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- 強力滾刷電源座 (選配PW 30手持地板延伸刷頭組): PW 30/1
- 噴灑吸管: 4 m
- 地板吸頭: 350 mm
- 噴灑槍
- 噴霧/吸管的 D 型手柄
- 噴灑吸筒: 1 Piece(s), 700 mm, 不鏽鋼桶身
設備
- 接口噴嘴: 地板吸頭, 黃色