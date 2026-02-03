高壓清洗機 HD 5/13 EX Plus Classic
這款高壓清洗機是一台堅固且緊湊的機器。其設計簡潔，配備黃銅缸頭、旋轉噴嘴和軟管捲軸。
HD 5/13 EX Plus Classic 是一款堅固且緊湊的高壓清洗機，配備 840 毫米長的不銹鋼噴槍，可輕鬆徹底清潔車輛、機械、工具以及庭院和花園。該機器配備黃銅缸頭和高品質鋼網軟管，確保低磨損和高耐用性。自動壓力釋放功能可保護部件並延長使用壽命。 其他實用功能包括軟管捲軸，方便儲存軟管，以及集成的 Home Base ，用於存放噴嘴附件。即使是最頑固的污垢，也可藉助旋轉噴嘴輕鬆去除。與傳統螺紋蓋相比， EASY!Lock 快速釋放扣件操作便捷，同時保持穩定性和耐用性。
特點和好處
低磨損且使用壽命長高品質黃銅缸蓋 陶瓷塗層不鏽鋼柱塞 自動降壓
高品質配件專業型旋轉噴嘴。 帶有鋼網加固的堅固橡膠軟管 帶有不鏽鋼閥的專業高壓槍
多種收納選擇噴嘴收納架 手動軟管捲盤 整合式電線掛鉤
EASY!Lock 快鎖螺紋接頭
- 縮短設置時間（組裝和拆卸）
- 快速更換配件
- 操作直觀。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|230
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar)
|130
|最大壓力 (bar)
|170
|電線負荷 (kW)
|2.7
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸
|034
|進水
|3/4″
|行動力
|手拉車
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|21
|包括包裝的重量 (kg)
|28.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- 強力噴頭
- 螺旋噴頭
- 噴槍: 840 mm
- 噴槍: 標準
- 高压管长度: 8 m
- 高压管规格: DN 6, 200 bar
設備
- 3柱塞同軸泵: 不鏽鋼活塞
- 一體式高壓管卷軸
- 切斷壓力
應用領域
- 用於清潔車輛
- 用於清潔機器和工具（在工地上）
- 用於清潔庭院和花園（牆壁、路徑、涼亭）
- 用於小區域的即時清潔