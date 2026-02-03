高壓清洗機 HD 5/13 EX Plus Classic

這款高壓清洗機是一台堅固且緊湊的機器。其設計簡潔，配備黃銅缸頭、旋轉噴嘴和軟管捲軸。

HD 5/13 EX Plus Classic 是一款堅固且緊湊的高壓清洗機，配備 840 毫米長的不銹鋼噴槍，可輕鬆徹底清潔車輛、機械、工具以及庭院和花園。該機器配備黃銅缸頭和高品質鋼網軟管，確保低磨損和高耐用性。自動壓力釋放功能可保護部件並延長使用壽命。 其他實用功能包括軟管捲軸，方便儲存軟管，以及集成的 Home Base ，用於存放噴嘴附件。即使是最頑固的污垢，也可藉助旋轉噴嘴輕鬆去除。與傳統螺紋蓋相比， EASY!Lock 快速釋放扣件操作便捷，同時保持穩定性和耐用性。

特點和好處
高壓清洗機 HD 5/13 EX Plus Classic: 低磨損且使用壽命長
低磨損且使用壽命長
高品質黃銅缸蓋 陶瓷塗層不鏽鋼柱塞 自動降壓
高壓清洗機 HD 5/13 EX Plus Classic: 高品質配件
高品質配件
專業型旋轉噴嘴。 帶有鋼網加固的堅固橡膠軟管 帶有不鏽鋼閥的專業高壓槍
高壓清洗機 HD 5/13 EX Plus Classic: 多種收納選擇
多種收納選擇
噴嘴收納架 手動軟管捲盤 整合式電線掛鉤
EASY!Lock 快鎖螺紋接頭
  • 縮短設置時間（組裝和拆卸）
  • 快速更換配件
  • 操作直觀。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 500
入口溫度 (°C) 60
運作壓力 (bar) 130
最大壓力 (bar) 170
電線負荷 (kW) 2.7
連接線 (m) 5
噴嘴尺寸 034
進水 3/4″
行動力 手拉車
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 21
包括包裝的重量 (kg) 28.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • 強力噴頭
  • 螺旋噴頭
  • 噴槍: 840 mm
  • 噴槍: 標準
  • 高压管长度: 8 m
  • 高压管规格: DN 6, 200 bar

設備

  • 3柱塞同軸泵: 不鏽鋼活塞
  • 一體式高壓管卷軸
  • 切斷壓力
應用領域
  • 用於清潔車輛
  • 用於清潔機器和工具（在工地上）
  • 用於清潔庭院和花園（牆壁、路徑、涼亭）
  • 用於小區域的即時清潔
