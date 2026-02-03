HD 5/13 EX Plus Classic 是一款堅固且緊湊的高壓清洗機，配備 840 毫米長的不銹鋼噴槍，可輕鬆徹底清潔車輛、機械、工具以及庭院和花園。該機器配備黃銅缸頭和高品質鋼網軟管，確保低磨損和高耐用性。自動壓力釋放功能可保護部件並延長使用壽命。 其他實用功能包括軟管捲軸，方便儲存軟管，以及集成的 Home Base ，用於存放噴嘴附件。即使是最頑固的污垢，也可藉助旋轉噴嘴輕鬆去除。與傳統螺紋蓋相比， EASY!Lock 快速釋放扣件操作便捷，同時保持穩定性和耐用性。