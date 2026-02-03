高壓清洗機 HD 9/20-4 MX Plus Classic
堅固耐用且多功能的高壓清洗機，配備鋼製框架、 4 極低速電機，以及帶有黃銅缸頭的曲軸泵，具有長使用壽命和低維護需求。
Kärcher Classic 系列的 HD 9/20-4 MX Plus Classic 高壓清洗機操作簡便，具有堅固的結構設計、高品質耐用的部件以及出色的多功能性。這款中型機器適用於多種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及建築外牆清潔和市政領域的使用。 耐用的曲軸泵配備黃銅缸頭和吸水功能，可使用高達 60°C 的水溫，並且提供水量和工作壓力的調節選項。 4 極低速電機的減速設計有效降低泵的磨損，同時內置的水過濾器進一步保護泵的壽命。 簡單的維護設計使所有重要部件都能在幾步內輕鬆接觸。 HD 9/20-4 MX Plus Classic 的巧妙設計還包括經過精心設計的附件存儲區，並配備 EASY!Lock 連接系統，方便快捷地更換附件。
特點和好處
金屬高壓軟管捲軸
- 特別堅固且極其耐用。
- 操作簡單舒適。
- 配備 ANTI!Twist （防纏繞）功能。
優質組件
- 堅固耐用的曲軸泵，彰顯久經考驗的Kärcher品質
- 慢速運轉的 4 極電動機。
- 長壽命、低維護成本
經典配件，配備 EASY!Lock 連接
- 專業型旋轉噴嘴。
- 快速安裝和收納，以及方便的配件更換。
- 堅固耐用的配件。
聰明的配件存儲
- 設有實用的噴嘴和小零件儲存空間。
- 可安全存放高壓軟管。
- 設有整合式配件掛鉤，用於存放電源線。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|376 / 424
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500 - 900
|入口溫度 (°C)
|60
|運作壓力 (bar)
|70 - 200
|最大壓力 (bar)
|240
|電線負荷 (kW)
|6.5
|連接線 (m)
|5
|噴嘴尺寸
|047
|進水
|1″
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|81.1
|包括包裝的重量 (kg)
|84.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- 噴槍: 標準
- 噴槍: 840 mm
- 強力噴頭
- 螺旋噴頭
設備
- 高压管长度: 20 m
- 高压管规格: DN 8, 315 巴
- 一體式高壓管卷軸
- 防扭
- 切斷壓力
應用領域
- 車輛的高壓清潔
- 可用於清潔建築外牆
- 工業生產設備清潔，如油漆作坊、食品生產或製造業
- 用於建築、農業和市政領域的機器與設備的高壓清潔
- 清潔公共空間，如廣場、車道、噴泉或停車場