高壓清洗機 HD 9/20-4 MX Plus Classic

堅固耐用且多功能的高壓清洗機，配備鋼製框架、 4 極低速電機，以及帶有黃銅缸頭的曲軸泵，具有長使用壽命和低維護需求。

Kärcher Classic 系列的 HD 9/20-4 MX Plus Classic 高壓清洗機操作簡便，具有堅固的結構設計、高品質耐用的部件以及出色的多功能性。這款中型機器適用於多種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及建築外牆清潔和市政領域的使用。 耐用的曲軸泵配備黃銅缸頭和吸水功能，可使用高達 60°C 的水溫，並且提供水量和工作壓力的調節選項。 4 極低速電機的減速設計有效降低泵的磨損，同時內置的水過濾器進一步保護泵的壽命。 簡單的維護設計使所有重要部件都能在幾步內輕鬆接觸。 HD 9/20-4 MX Plus Classic 的巧妙設計還包括經過精心設計的附件存儲區，並配備 EASY!Lock 連接系統，方便快捷地更換附件。

特點和好處
金屬高壓軟管捲軸
  • 特別堅固且極其耐用。
  • 操作簡單舒適。
  • 配備 ANTI!Twist （防纏繞）功能。
優質組件
  • 堅固耐用的曲軸泵，彰顯久經考驗的Kärcher品質
  • 慢速運轉的 4 極電動機。
  • 長壽命、低維護成本
經典配件，配備 EASY!Lock 連接
  • 專業型旋轉噴嘴。
  • 快速安裝和收納，以及方便的配件更換。
  • 堅固耐用的配件。
聰明的配件存儲
  • 設有實用的噴嘴和小零件儲存空間。
  • 可安全存放高壓軟管。
  • 設有整合式配件掛鉤，用於存放電源線。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 3
電壓 (V) 376 / 424
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 500 - 900
入口溫度 (°C) 60
運作壓力 (bar) 70 - 200
最大壓力 (bar) 240
電線負荷 (kW) 6.5
連接線 (m) 5
噴嘴尺寸 047
進水 1″
顏色 煙煤色
重量（含附件） (kg) 81.1
包括包裝的重量 (kg) 84.6
尺寸(長x寬x高) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • 噴槍: 標準
  • 噴槍: 840 mm
  • 強力噴頭
  • 螺旋噴頭

設備

  • 高压管长度: 20 m
  • 高压管规格: DN 8, 315 巴
  • 一體式高壓管卷軸
  • 防扭
  • 切斷壓力
應用領域
  • 車輛的高壓清潔
  • 可用於清潔建築外牆
  • 工業生產設備清潔，如油漆作坊、食品生產或製造業
  • 用於建築、農業和市政領域的機器與設備的高壓清潔
  • 清潔公共空間，如廣場、車道、噴泉或停車場
附件
