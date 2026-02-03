Kärcher Classic 系列的 HD 9/20-4 MX Plus Classic 高壓清洗機操作簡便，具有堅固的結構設計、高品質耐用的部件以及出色的多功能性。這款中型機器適用於多種清潔任務，例如清潔車輛、生產設施、農業機械和設備，以及建築外牆清潔和市政領域的使用。 耐用的曲軸泵配備黃銅缸頭和吸水功能，可使用高達 60°C 的水溫，並且提供水量和工作壓力的調節選項。 4 極低速電機的減速設計有效降低泵的磨損，同時內置的水過濾器進一步保護泵的壽命。 簡單的維護設計使所有重要部件都能在幾步內輕鬆接觸。 HD 9/20-4 MX Plus Classic 的巧妙設計還包括經過精心設計的附件存儲區，並配備 EASY!Lock 連接系統，方便快捷地更換附件。