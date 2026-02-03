HDS 8/20 D 熱水高壓清洗機配備強大的柴油引擎（帶電啟動功能）、堅固耐用的曲軸泵以及高效的燃燒技術，即使在更困難的環境（如無電源供應的地區）下，也能實現卓越的清潔效果。該機器特別適用於建築行業、市政部門或建築服務承包商的應用。在清除頑固污垢時，該設備每小時可提供 800 升的水流量和 200 巴的工作壓力。 內置的 30 升燃料箱支持長時間操作。經過驗證的安全技術，包括熱閥和安全閥、水過濾器、排氣溫度監測以及軟減震系統（ SDS ），能可靠地保護所有重要部件。同時，堅固的鋼管框架可防止機器受到外部損壞。 標準配置還包括防刺穿輪胎、帶駐車制動功能的轉向滾輪 / 腳輪、人體工學推把和用戶友好的單按鈕選擇開關。此外，高壓軟管和噴槍等附件也可輕鬆存放在機器上，方便使用。