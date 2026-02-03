高壓清洗機 HDS 8/20 D *EU
全新的 HDS 8/20 De 熱水高壓清洗機配備強大的柴油引擎和堅固耐用的 Kärcher 曲軸泵，即使在無電源連接的情況下也能展現出色性能。
HDS 8/20 D 熱水高壓清洗機配備強大的柴油引擎（帶電啟動功能）、堅固耐用的曲軸泵以及高效的燃燒技術，即使在更困難的環境（如無電源供應的地區）下，也能實現卓越的清潔效果。該機器特別適用於建築行業、市政部門或建築服務承包商的應用。在清除頑固污垢時，該設備每小時可提供 800 升的水流量和 200 巴的工作壓力。 內置的 30 升燃料箱支持長時間操作。經過驗證的安全技術，包括熱閥和安全閥、水過濾器、排氣溫度監測以及軟減震系統（ SDS ），能可靠地保護所有重要部件。同時，堅固的鋼管框架可防止機器受到外部損壞。 標準配置還包括防刺穿輪胎、帶駐車制動功能的轉向滾輪 / 腳輪、人體工學推把和用戶友好的單按鈕選擇開關。此外，高壓軟管和噴槍等附件也可輕鬆存放在機器上，方便使用。
特點和好處
經濟的柴油動力內燃機可獨立於外部電源運作。 符合廢氣排放標準EU STAGE V的要求。 配備便捷的電動啟動。
優異的移動性大型防穿刺輪胎和帶有駐車煞車的轉向滾輪／腳輪。 推把，方便運輸和操控。 堅固的管狀鋼製框架使起重機可以裝載。
專為最艱鉅任務設計的堅固結構堅固的鋼管框架可保護機器免受外部影響。 成熟的安全技術，例如熱感應閥、安全閥和濾水器。 適用於租賃業和建築領域的起重機裝載。
附件概念
- 直接在機器上存儲所有配件的可能性。
- 輕鬆EASY!Force高壓槍。
- 符合人體工學的提把和軟管儲存空間。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|800
|運作壓力 (bar/MPa)
|200 / 20
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|max. 80
|入口溫度 (°C)
|30
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|5.9
|燃料箱 (l)
|30
|燃料類
|柴油 / 輕質油
|驅動類型
|柴油
|並發用戶的數目
|1
|行動力
|手拉車
|重量（含附件） (kg)
|243
|包括包裝的重量 (kg)
|248
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 強力噴頭
設備
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 長使用壽命
- 高压管规格: DN 8, 315 巴
- 籠式骨架
- 電子點火器
- 防汙鋼外框架
應用領域
- 適用於清潔建築或運輸行業的機器或車輛
- 供專業清潔人士和市政機構用於清除頑固污垢