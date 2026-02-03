質量、人體工學與用戶友好性完美結合： HDS 6/15 C 是一款強大的單相熱水高壓清洗機，屬於緊湊型系列，配備風冷電機、經濟的 eco!efficiency 節能模式以及直觀的單按鈕操作系統。堅固的三陶瓷活塞軸向泵提供所需壓力。 EASY!Force Advanced 高壓槍與專利噴嘴技術以及超過 1 米長的鋼管，配合 EASY!Lock 快速釋放扣件，實現人體工學設計的便捷操作。軟減震系統（ SDS ）減少振動，確保長時間工作時免於疲勞。熱水技術能有效分解潤滑劑，並減少清潔劑的使用，清潔劑可通過 15.5 升儲存箱精準加入。根據任務需求，可調節壓力與水流量。 HDS 6/15 C 維護簡便，設計適合在惡劣條件下的日常使用。防結垢功能、水過濾器和安全閥為設備提供有效保護。堅固的底盤可防止撞擊損壞，大型輪胎與轉向滾輪 / 腳輪確保高機動性。此外，還提供附件存放空間，方便日常操作與管理。