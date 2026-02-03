高壓清洗機 HDS 6/15 C

HDS 6/15 C 單相熱水高壓清洗機屬於緊湊型系列，配備 3 活塞軸向泵、 eco!efficiency 節能模式、直觀的單按鈕操作以及 EASY!Force Advanced 高壓槍。

質量、人體工學與用戶友好性完美結合： HDS 6/15 C 是一款強大的單相熱水高壓清洗機，屬於緊湊型系列，配備風冷電機、經濟的 eco!efficiency 節能模式以及直觀的單按鈕操作系統。堅固的三陶瓷活塞軸向泵提供所需壓力。 EASY!Force Advanced 高壓槍與專利噴嘴技術以及超過 1 米長的鋼管，配合 EASY!Lock 快速釋放扣件，實現人體工學設計的便捷操作。軟減震系統（ SDS ）減少振動，確保長時間工作時免於疲勞。熱水技術能有效分解潤滑劑，並減少清潔劑的使用，清潔劑可通過 15.5 升儲存箱精準加入。根據任務需求，可調節壓力與水流量。 HDS 6/15 C 維護簡便，設計適合在惡劣條件下的日常使用。防結垢功能、水過濾器和安全閥為設備提供有效保護。堅固的底盤可防止撞擊損壞，大型輪胎與轉向滾輪 / 腳輪確保高機動性。此外，還提供附件存放空間，方便日常操作與管理。

特點和好處
高效率
  • 環保高效模式——即使長時間使用，也能做到經濟、環保。
  • 有效降低燃料消耗和20%的CO2排放。
廣泛配件， EASY!Lock 系統
  • EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作
  • 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
  • 獲得專利的 Kärcher 強力噴嘴，可提供比傳統噴嘴高出多達 40% 的衝擊力。
操作安全
  • 易於檢修的濾水器可保護泵浦免受水中污垢顆粒的影響。
  • 安全閥、缺水保護和燃油保護確保機器的可用性（或正常運行）。
可靠性
  • 水軟化系統可保護加熱線圈免受鈣化損害。
  • 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動
多個配件存儲空間集成於機器
  • 電源線和高壓軟管的存儲鉤。
  • 一體式噴嘴存儲
  • 便於運輸的一體式噴槍支架
清潔劑計量單元
  • 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑
  • 液箱開口大，帶一體式加液槽
行動力概念
  • 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪
  • 整體式傾斜輔助裝置，可以不費力的通過台階和路沿等障礙物。
  • 推把，方便運輸和操控。
易於使用的控制裝置
  • 大型單鍵選擇器開關，操作直觀。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 230
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 260 - 560
運作壓力 (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
最大壓力 (bar) 200
最高溫度（進水12°C） (°C) max. 80
電線負荷 (kW) 3.4
燃油消耗，滿載 (kg/h) 3.1
取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h) 2.5
連接線 (m) 5
燃料箱 (l) 15
重量（含附件） (kg) 101.4
包括包裝的重量 (kg) 110
尺寸(長x寬x高) (mm) 1066 x 650 x 920

Scope of supply

  • 噴槍: EASY!Force Advanced
  • 噴槍: 1050 mm
  • 強力噴頭

設備

  • 高压管长度: 10 m
  • 切斷壓力
  • 一體式燃油和清潔劑箱
高壓清洗機 HDS 6/15 C
應用領域
  • 車輛清洗
  • 設備和機器清洗
  • 工作間清潔
  • 清洗戶外區域
  • 工作站清潔
  • 外牆清潔
  • 游泳池清潔
  • 清洗方法
  • 生產工藝中的清洗
  • 清洗生產設備
