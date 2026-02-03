HDS 10/21-4 M 是中型熱水高壓清洗機中最強大的機型之一，其精湛的人體工學設計和高度的用戶友好性令人印象深刻。它配備低速的 4 極水冷電機、堅固的帶陶瓷活塞的三柱塞軸向泵，以及節能的 eco!efficiency 模式，同時確保卓越性能和可靠、經濟的運行。 標配的節能型 EASY!Force Advanced 高壓觸發槍（帶伺服控制）、 1050 毫米長的噴槍桿以及專利噴嘴技術，配合 EASY!Lock 快速釋放扣件，實現無疲勞且節省時間的操作。此外，其他眾多設備和性能細節也非常出色，例如優化的燃燒器技術、兩個清潔劑箱、便捷的移動概念、全面的安全技術、僅需一個按鈕的簡易操作以及巧妙的附件存放選項。