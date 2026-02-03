高壓清洗機 HDS 10/21-4 M
用戶友好型且強大的熱水高壓清洗機，配備 4 極水冷電機、節能的 eco!efficiency 模式以及 2 個清潔劑箱。
HDS 10/21-4 M 是中型熱水高壓清洗機中最強大的機型之一，其精湛的人體工學設計和高度的用戶友好性令人印象深刻。它配備低速的 4 極水冷電機、堅固的帶陶瓷活塞的三柱塞軸向泵，以及節能的 eco!efficiency 模式，同時確保卓越性能和可靠、經濟的運行。 標配的節能型 EASY!Force Advanced 高壓觸發槍（帶伺服控制）、 1050 毫米長的噴槍桿以及專利噴嘴技術，配合 EASY!Lock 快速釋放扣件，實現無疲勞且節省時間的操作。此外，其他眾多設備和性能細節也非常出色，例如優化的燃燒器技術、兩個清潔劑箱、便捷的移動概念、全面的安全技術、僅需一個按鈕的簡易操作以及巧妙的附件存放選項。
特點和好處
高效率在eco!efficiency模式下，機器在最經濟的溫度範圍內（60°C）運行，采用全部流量。 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損
廣泛配件， EASY!Lock 系統EASY!Force Advanced 無需握力無疲勞工作 Servo Control 控制器調整壓力和水量 旋轉式 1050 毫米不銹鋼噴管
最高效率高效、經過驗證的「德國製造」燃燒器技術。 4極電機和3活塞軸流泵 水冷式電機具有較高的性能和耐用性。
操作安全
- 易於檢修的濾水器可保護泵浦免受水中污垢顆粒的影響。
- 安全閥、缺水保護和燃油保護確保機器的可用性（或正常運行）。
- 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動
多個配件存儲空間集成於機器
- 板載存儲可容納所有配件。 包括2個用於抽吸軟管和電源線的掛鉤。
- 寬大儲物盒收納清潔劑、手套或工具
清潔劑計量單元
- 能隨時從一號清潔劑箱調整到二號
- 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑
行動力概念
- 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪
- 採用整體式傾斜輔助裝置，可以不費力地通過台階、路沿等障礙物。
- 推把，方便運輸和操控。
易於使用的控制裝置
- 一個開關控制所有機組功能。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500 - 1000
|運作壓力 (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|min. 80 - max. 155
|電線負荷 (kW)
|8
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|7.3
|取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h)
|5.8
|連接線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|25
|重量（含附件） (kg)
|160.2
|包括包裝的重量 (kg)
|170.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 噴槍: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 長使用壽命
- 高压管规格: DN 8,400 bar
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
- 伺服控制
設備
- 清潔劑功能: 20 + 10公升水箱
- 防扭
- 可以從外部填充用於清潔劑，鈣化保護和燃料的儲罐
- 控制裝置含燈號顯示
- 切斷壓力
- 極性轉換插頭（3相）
- 2個清潔劑箱
- 缺水保護裝置
Videos
應用領域
- 車輛清洗
- 設備和機器清洗
- 工作間清潔
- 清洗戶外區域
- 工作站清潔
- 外牆清潔
- 游泳池清潔
- 清洗方法
- 生產工藝中的清洗
- 清洗生產設備