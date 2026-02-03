高壓清洗機 HDS 9/20-4 Classic
可靠且易於操作的熱水高壓清洗機，具備出色的性價比，配備高品質曲軸泵和堅固的鋼管框架。
Kärcher 的 HDS 9/20-4 M Classic 熱水高壓清洗機憑藉其經過驗證的強大可靠部件，展現出極簡的操作、便捷的維護和最佳的清潔效果。堅固的曲軸泵由水過濾器保護以防止污染，低速的 4 極電機確保高性能和持久運行。 開放式設計使所有關鍵部件都易於接觸，同時堅固的鋼管框架提供最大保護。這使得 HDS 9/20-4 M Classic 能夠在惡劣條件下應對最具挑戰性的應用，例如建築工地或農業作業。內置的起重機鉤和大尺寸防刺穿輪胎便於機器的運輸和移動。 作為中型機器， HDS 9/20-4 M Classic 配備經過驗證的 Classic 高壓槍、 30 升燃料箱以支持長時間清潔作業，以及實用的附件存儲選項作為標準配置。
特點和好處
堅固耐用堅固的鋼管框架能可靠地保護機器免受損壞。 良好的可及性，方便維修和保養。
可靠性堅固耐用的曲軸泵，彰顯久經考驗的Kärcher品質 成熟的安全技術，例如熱感應閥、安全閥和濾水器。
高效的燃燒器工程高效率、低排放且壽命長。 歸功於 30 升燃油箱，可長時間工作。 在eco!efficiency模式下，機器在最經濟的溫度範圍內（60°C）運行，采用全部流量。
優異的移動性
- 防穿刺的大輪子，確保在不平坦表面上安全移動。
- 配備起重機吊鉤，方便運輸。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|300 - 900
|運作壓力 (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|最高溫度（進水12°C） (°C)
|max. 80
|電線負荷 (kW)
|7
|燃油消耗，滿載 (kg/h)
|5.8
|取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h)
|4.7
|連接線 (m)
|5
|燃料箱 (l)
|30
|重量（含附件） (kg)
|124
|包括包裝的重量 (kg)
|134
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- 噴槍: 標準
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 8, 315 巴
- 噴槍: 1050 mm
- 強力噴頭
設備
- 防扭
- 切斷壓力
- 極性轉換插頭（3相）
Videos
應用領域
- 車輛清洗
- 設備和機器清洗
- 工作間清潔
- 清洗戶外區域
- 工作站清潔
- 外牆清潔
- 游泳池清潔
- 清洗方法
- 生產工藝中的清洗
- 清洗生產設備