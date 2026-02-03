高壓清洗機 HDS 9/20-4 Classic

可靠且易於操作的熱水高壓清洗機，具備出色的性價比，配備高品質曲軸泵和堅固的鋼管框架。

Kärcher 的 HDS 9/20-4 M Classic 熱水高壓清洗機憑藉其經過驗證的強大可靠部件，展現出極簡的操作、便捷的維護和最佳的清潔效果。堅固的曲軸泵由水過濾器保護以防止污染，低速的 4 極電機確保高性能和持久運行。 開放式設計使所有關鍵部件都易於接觸，同時堅固的鋼管框架提供最大保護。這使得 HDS 9/20-4 M Classic 能夠在惡劣條件下應對最具挑戰性的應用，例如建築工地或農業作業。內置的起重機鉤和大尺寸防刺穿輪胎便於機器的運輸和移動。 作為中型機器， HDS 9/20-4 M Classic 配備經過驗證的 Classic 高壓槍、 30 升燃料箱以支持長時間清潔作業，以及實用的附件存儲選項作為標準配置。

特點和好處
高壓清洗機 HDS 9/20-4 Classic: 堅固耐用
堅固耐用
堅固的鋼管框架能可靠地保護機器免受損壞。 良好的可及性，方便維修和保養。
高壓清洗機 HDS 9/20-4 Classic: 可靠性
可靠性
堅固耐用的曲軸泵，彰顯久經考驗的Kärcher品質 成熟的安全技術，例如熱感應閥、安全閥和濾水器。
高壓清洗機 HDS 9/20-4 Classic: 高效的燃燒器工程
高效的燃燒器工程
高效率、低排放且壽命長。 歸功於 30 升燃油箱，可長時間工作。 在eco!efficiency模式下，機器在最經濟的溫度範圍內（60°C）運行，采用全部流量。
優異的移動性
  • 防穿刺的大輪子，確保在不平坦表面上安全移動。
  • 配備起重機吊鉤，方便運輸。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 3
電壓 (V) 400
頻率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 300 - 900
運作壓力 (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
最高溫度（進水12°C） (°C) max. 80
電線負荷 (kW) 7
燃油消耗，滿載 (kg/h) 5.8
取暖油消耗，eco!efficiency (kg/h) 4.7
連接線 (m) 5
燃料箱 (l) 30
重量（含附件） (kg) 124
包括包裝的重量 (kg) 134
尺寸(長x寬x高) (mm) 1075 x 722 x 892

Scope of supply

  • 噴槍: 標準
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 8, 315 巴
  • 噴槍: 1050 mm
  • 強力噴頭

設備

  • 防扭
  • 切斷壓力
  • 極性轉換插頭（3相）
應用領域
  • 車輛清洗
  • 設備和機器清洗
  • 工作間清潔
  • 清洗戶外區域
  • 工作站清潔
  • 外牆清潔
  • 游泳池清潔
  • 清洗方法
  • 生產工藝中的清洗
  • 清洗生產設備
