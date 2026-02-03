Kärcher 的 HDS 9/20-4 M Classic 熱水高壓清洗機憑藉其經過驗證的強大可靠部件，展現出極簡的操作、便捷的維護和最佳的清潔效果。堅固的曲軸泵由水過濾器保護以防止污染，低速的 4 極電機確保高性能和持久運行。 開放式設計使所有關鍵部件都易於接觸，同時堅固的鋼管框架提供最大保護。這使得 HDS 9/20-4 M Classic 能夠在惡劣條件下應對最具挑戰性的應用，例如建築工地或農業作業。內置的起重機鉤和大尺寸防刺穿輪胎便於機器的運輸和移動。 作為中型機器， HDS 9/20-4 M Classic 配備經過驗證的 Classic 高壓槍、 30 升燃料箱以支持長時間清潔作業，以及實用的附件存儲選項作為標準配置。