超高壓清洗機 HD 13/50 -4 Classic *CN

特點和好處
高性能曲軸泵
  • 可靠耐用的Kärcher高性能曲軸泵，確保了最佳壓力。
低水位斷流器
  • 防止泵干運行
可靠且耐用
  • 使用壽命更長，維護工作量更少，且成本更低。是工業用途的理想選擇。
技術說明

技術數據

運作壓力 (bar/MPa) 100 - 500 / 10 - 50
水流量 (l/h) 500 - 1300
入口溫度 (°C) max. 60
汽油 電動
功率額定值 (kW) 22
電流相數(相) (Ph) 3
電壓 (V) 400
頻率 (Hz) 50
重量（含附件） (kg) 275
包括包裝的重量 (kg) 284
尺寸(長x寬x高) (mm) 1110 x 800 x 950

Scope of supply

  • 噴槍: 工業用槍柄
  • 不鏽鋼槍杆不鏽鋼噴杆。: 700 mm
  • 扁平噴射噴嘴

設備

  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管种类: 重型
  • 進水過濾器
  • 安全閘門
  • 工作小時計數器
應用領域
  • 清理模具和鑄造工具
  • 清潔發電機、渦輪機、開關櫃和熱交換器
  • 管道清洗
附件