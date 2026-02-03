超高壓清洗機 HD 13/50 -4 Classic *CN
特點和好處
高性能曲軸泵
- 可靠耐用的Kärcher高性能曲軸泵，確保了最佳壓力。
低水位斷流器
- 防止泵干運行
可靠且耐用
- 使用壽命更長，維護工作量更少，且成本更低。是工業用途的理想選擇。
技術說明
技術數據
|運作壓力 (bar/MPa)
|100 - 500 / 10 - 50
|水流量 (l/h)
|500 - 1300
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|汽油
|電動
|功率額定值 (kW)
|22
|電流相數(相) (Ph)
|3
|電壓 (V)
|400
|頻率 (Hz)
|50
|重量（含附件） (kg)
|275
|包括包裝的重量 (kg)
|284
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1110 x 800 x 950
Scope of supply
- 噴槍: 工業用槍柄
- 不鏽鋼槍杆不鏽鋼噴杆。: 700 mm
- 扁平噴射噴嘴
設備
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 重型
- 進水過濾器
- 安全閘門
- 工作小時計數器
應用領域
- 清理模具和鑄造工具
- 清潔發電機、渦輪機、開關櫃和熱交換器
- 管道清洗