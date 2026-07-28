蒸氣清洗機 蒸氣清洗機SG 4/2 Classic *EU
非常輕便且易於使用：Kärcher 的 SG 4/2 Classic 蒸氣清潔機具有獨特的一體式箱體設計和 VapoHydro 功能，無需化學品即可進行清潔和衛生處理。
藉著獨特的一體盒式設計，它非常輕巧、堅固耐用，配備齊全且非常易於使用：SG 4/2 Classic 蒸氣清潔機以出色的清潔效果、超值的價格令人印象深刻/ 性能比和最大效率。 這款輕巧的機器重量僅為 7.5 公斤，是同類產品中最輕巧的專業蒸氣清潔機，僅需 3 分鐘即可投入使用，4 巴的蒸氣壓力可為深度清潔和衛生提供足夠的儲備，無需使用化學品。 櫃檯、分配設備、瓷磚、爐灶、烤箱等都經過精心清潔，直到最小的縫隙——無論污染程度如何。 在特別頑固的情況下，可連接的 VapoHydro 功能有助於使用熱水並有效去除重度污染物和油脂，水箱可以隨時取下和注水。 蒸氣軟管、手動噴嘴、點噴嘴、電動噴嘴、圓刷、平刷、蒸氣刮和超細纖維蓋等配件都直接存放在機器中——也可以選擇地板噴嘴。
特點和好處
輕巧的一體式盒子設計經久耐用，堅固耐用，因此非常經濟的機器。 節省空間，舒適地存放機器原裝的配件。 由於重量輕（7.5 千克），可以用一隻手輕鬆搬運。
簡單的操作理念方便的壓力開關，用於打開和關閉蒸氣清潔機。 LED 表示 使用準備、缺水和服務間隔。
VapoHydro水功能蒸氣和熱水的強力清潔組合。 溶解的污垢很容易被沖洗掉。 增加對非常頑固污垢的清潔能力。
全面的配件
- 用於清潔各種表面的多功能配件。
- 節省空間，舒適地存放機器原裝的配件。
- 地板噴嘴、窗噴嘴和紡織品噴嘴可供選擇。
可拆卸淡水箱
- 淡水箱可隨時注滿水。
- 使用蒸氣或 VapoHydro 功能的長時間清潔應用不會中斷。
隨時可以快速使用
- 開機後 3 分鐘內準備就緒。
- 由於一體式盒子設計，所有配件都可以隨時輕鬆取用。
技術說明
技術數據
|鍋爐容量 (l)
|0.5
|水槽容量(公升) (l)
|1.5
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 4
|加熱輸出 (W)
|2250
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 145
|電線長度 (m)
|5
|電壓 (V)
|220 - 240
|頻率 (Hz)
|50
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|7
|包括包裝的重量 (kg)
|9.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- 帶刷子的手持噴嘴: 165 mm
- 附有噴射槍的蒸氣管: 2.5 m
- 手持噴嘴用超細纖維套
- 配件網袋
設備
- 人體工程學運輸柄
- 強力噴頭
- 長型尖噴嘴
Videos
應用領域
- 非常適用於酒店業、餐飲業、零售業和建築清潔
- 用於清潔旅遊設施中所有類型的衛生區域
- 用於清潔廚房的工作檯面、水槽、抽油煙機和水龍頭
- 無化學品的衛生清潔和消毒
- 用於清潔經常光顧的區域，例如自助餐檯、陳列櫃或櫃檯
- 用於清潔水槽、淋浴、浴缸、鏡子和窗戶
- 非常適合露營地、遊輪和度假屋