藉著獨特的一體盒式設計，它非常輕巧、堅固耐用，配備齊全且非常易於使用：SG 4/2 Classic 蒸氣清潔機以出色的清潔效果、超值的價格令人印象深刻/ 性能比和最大效率。 這款輕巧的機器重量僅為 7.5 公斤，是同類產品中最輕巧的專業蒸氣清潔機，僅需 3 分鐘即可投入使用，4 巴的蒸氣壓力可為深度清潔和衛生提供足夠的儲備，無需使用化學品。 櫃檯、分配設備、瓷磚、爐灶、烤箱等都經過精心清潔，直到最小的縫隙——無論污染程度如何。 在特別頑固的情況下，可連接的 VapoHydro 功能有助於使用熱水並有效去除重度污染物和油脂，水箱可以隨時取下和注水。 蒸氣軟管、手動噴嘴、點噴嘴、電動噴嘴、圓刷、平刷、蒸氣刮和超細纖維蓋等配件都直接存放在機器中——也可以選擇地板噴嘴。