掃地機 KM 70/20 C 2SB
推式掃地機由兩個輪子驅動，因此該裝置在左右彎曲時均能很好地清掃，並且還提供了很好的直線控制。 適用於所有表面的防潮萬用刷毛。 羊毛細塵過濾器，堅固的塑料框架，易於調節的主轆刷和可伸縮側刷。
推式掃地機，可輕鬆清潔室外區域。 比掃帚快六倍。 通過氣流控制和精細的灰塵過濾器進行幾乎無塵的清掃。 伸縮式側刷。 主轆刷高度可調，因此可適應不同的表面。 主滾筒刷由兩個輪子驅動。 推手手柄可分3個階段進行調節，以適應用戶的身高和伸手可及的距離，並且可以完全平整折疊以節省空間。 機器標準配備2個側刷。
特點和好處
驅動主滾刷
- 主輥輪刷由兩個輪子同時驅動，即使在局促的邊角也能實現良好的清洗效果。
可調式手推把手
- 採用三重調節選項，非常人性化。
- 可摺疊節省空間
大容量污垢容器
- 人體工學集塵箱握把容易握持與傾倒垃圾
灰塵過濾器
- 灰塵過濾器能在清掃時排放空氣讓灰塵不會阻礙清潔
技術說明
技術數據
|驅動類型
|手動
|最大面積功率 (m²/h)
|3680
|工作寬度 (mm)
|480
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|700
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|920
|垃圾桶容量 總量/淨容量 (l)
|42 / 20
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|23
|重量，操作待命 (kg)
|26
|完整包裝重量 (kg)
|27.8
|包裝尺寸(長x寬x高) (mm)
|795 / 400 / 935
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- 粉塵過濾器
設備
- 人工清掃驅動
- 可調滾刷
- 向下摺疊把手
- 工作原理
- 戶外使用
- 室內使用
應用領域
- 適用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
- 適用於清潔停車場和服務站
- 適用於校園和市政環境等清潔區域
- 小型車間和農業的理想選擇