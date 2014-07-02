推式掃地機，可輕鬆清潔室外區域。 比掃帚快六倍。 通過氣流控制和精細的灰塵過濾器進行幾乎無塵的清掃。 伸縮式側刷。 主轆刷高度可調，因此可適應不同的表面。 主滾筒刷由兩個輪子驅動。 推手手柄可分3個階段進行調節，以適應用戶的身高和伸手可及的距離，並且可以完全平整折疊以節省空間。 機器標準配備2個側刷。