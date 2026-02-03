大於 600 平方米的室內區域，例如在生產大樓或倉庫中，是我們輕便且非常靈活的 KM 75/40 W Bp Pack 手扶式吸塵掃地機的完美應用，該吸塵機掃地機標配電池和電子控制的內置充電器。帶有可連接邊刷、清掃表面調節裝置和無需工具即可更換的主清掃器滾輪的高架清掃系統可確保在所有類型的硬地板上都能獲得徹底和快速的清潔效果 - 以及可選的地毯清掃套件，即使在紡織地板上也是如此。由於強大的吸塵和機械過濾器清潔的有效相互作用，吸塵掃地機幾乎沒有灰塵並且非常安靜地運行。 EASY Operation 操作理念、手扶式系統的 40 升可移動垃圾桶、具有無級可調清掃速度的綜合牽引驅動裝置以及許多其他復雜細節，確保用戶在工作時獲得最大的便利，因此可以長時間使用而不感到疲倦。