吸塵掃地機 KM 75/40 W Bp Pack
手扶式吸塵掃地機為電池版本。 包括電池和電子控制的充電器。
大於 600 平方米的室內區域，例如在生產大樓或倉庫中，是我們輕便且非常靈活的 KM 75/40 W Bp Pack 手扶式吸塵掃地機的完美應用，該吸塵機掃地機標配電池和電子控制的內置充電器。帶有可連接邊刷、清掃表面調節裝置和無需工具即可更換的主清掃器滾輪的高架清掃系統可確保在所有類型的硬地板上都能獲得徹底和快速的清潔效果 - 以及可選的地毯清掃套件，即使在紡織地板上也是如此。由於強大的吸塵和機械過濾器清潔的有效相互作用，吸塵掃地機幾乎沒有灰塵並且非常安靜地運行。 EASY Operation 操作理念、手扶式系統的 40 升可移動垃圾桶、具有無級可調清掃速度的綜合牽引驅動裝置以及許多其他復雜細節，確保用戶在工作時獲得最大的便利，因此可以長時間使用而不感到疲倦。
特點和好處
帶手柄的垃圾箱小車帶嵌入式把手的垃圾箱 - 易於拆卸和排空。 處理時間短。
帶機械過濾器清潔的高效過濾器系統適合長工作周期的1.8 m²過濾面積。 由於採用可水洗的聚酯材料，經久耐用。 帶人體工程學手柄的機械過濾器清潔系統。
"EASY"簡單操作概念由於所有控制零件的邏輯排列，操作簡單、方便。 所有Kärcher掃地機的標准符號。
非常易於維修
- 無需工具即可更換過濾器和刷輥，可隨時隨地進行維護。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|電動
|驅動
|直流發動機
|驅動效率 (V/W)
|24 / 400
|最大面積功率 (m²/h)
|3375
|工作寬度 (mm)
|550
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|750
|廢料容器 (l)
|40
|高爬坡能力(角度) (%)
|12
|操作速度 (km/h)
|4.5
|過濾器區 (m²)
|1.8
|電池運行時間 (h)
|max. 2.5
|重量（含附件） (kg)
|125
|重量，操作待命 (kg)
|125
|包括包裝的重量 (kg)
|134.7
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- 扁平折疊式過濾器: 由聚酯製成
- 包含電池與充電器
設備
- 人工過濾器清洗系統
- 移動方向, 前進
- 可調滾刷
- 廢料容器, 流動
- 大塊垃圾擋板
- 向下摺疊把手
- 清掃原理
- 吸塵
- 戶外使用
- 室內使用
- 充電狀況顯示
- 可調整吸力
- 側刷, 可舉昇與調整
應用領域
- 適用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
- 適用於清潔停車場和服務站
- 適用於校園和市政環境等清潔區域
- 小型車間和農業的理想選擇