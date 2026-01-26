吸塵掃地機 KM 75/40 W P
配備可靠，強大的本田汽油發動機的手扶式掃地機，「掃除輕鬆」，是600平方米以上戶外徹底，無塵清潔的理想選擇。 EASY操作概念和帶有手推車系統的流動垃圾箱易於使用。 緊湊的尺寸和牽引力，易於操縱。
KM 75/40 W P P汽油驅動手扶式吸塵掃地機，帶牽引力，可有效吸塵。 更多技術細節：驅動器：> 3.3 kW本田汽油發動機>可變掃地速度：0-4.5 公里/ 小時掃地系統：>推翻系統>無需工具的側刷更換>側刷升降/主刷更換和無需工具即可調節過濾系統：>聚酯平褶式過濾器（過濾面積：1.8平方米）>有效的機械過濾器清潔>無需工具即可更換過濾器污水容器：>容量：40 升>帶有滾輪，凹入式手柄和拉出式的容器 小車手柄操作：>簡易操作顯示屏>高度可調節的推手>推手上的牽引驅動和粗塵控制>方便的側刷升降
特點和好處
帶手柄的垃圾箱小車
- 帶嵌入式把手的垃圾箱 - 易於拆卸和排空。
- 處理時間短。
帶機械過濾器清潔的高效過濾器系統
- 適合長工作周期的1.8 m²過濾面積。
- 由可沖洗的聚酯纖維製成，經久耐用。
- 帶人體工程學手柄的機械過濾器清潔系統。
容易進行維護
- 過濾器與滾刷都可以輕易不需要工作進行調整或彈性維護
"EASY"簡單操作概念
- 手柄上的控件佈局清晰合理，具有方便作業的開闊視野。
- 所有Kärcher掃地機的標准符號。
技術說明
技術數據
|驅動類型
|汽油
|驅動
|四衝程發動機
|發動機廠商
|Honda
|驅動效率 (W)
|3300
|最大面積功率 (m²/h)
|3375
|工作寬度 (mm)
|550
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|750
|廢料容器 (l)
|40
|高爬坡能力(角度) (%)
|15
|操作速度 (km/h)
|4.5
|過濾器區 (m²)
|1.8
|重量（含附件） (kg)
|84
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- 扁平折疊式過濾器: 由聚酯製成
設備
- 人工過濾器清洗系統
- 移動方向, 前進
- 可調滾刷
- 廢料容器, 流動
- 大塊垃圾擋板
- 向下摺疊把手
- 清掃原理
- 吸塵
- 可調整吸力
- 側刷, 可舉昇與調整
Videos
應用領域
- 適用於清潔停車場和服務站
- 適用於校園和市政環境等清潔區域
- 小型車間和農業的理想選擇