KM 75/40 W P P汽油驅動手扶式吸塵掃地機，帶牽引力，可有效吸塵。 更多技術細節：驅動器：> 3.3 kW本田汽油發動機>可變掃地速度：0-4.5 公里/ 小時掃地系統：>推翻系統>無需工具的側刷更換>側刷升降/主刷更換和無需工具即可調節過濾系統：>聚酯平褶式過濾器（過濾面積：1.8平方米）>有效的機械過濾器清潔>無需工具即可更換過濾器污水容器：>容量：40 升>帶有滾輪，凹入式手柄和拉出式的容器 小車手柄操作：>簡易操作顯示屏>高度可調節的推手>推手上的牽引驅動和粗塵控制>方便的側刷升降