乾式吸塵機 T 12/1
新型Kärcher T 12/1是一款高效，靜音的吸塵機。 該裝置具有方便的踩踏開關，易於操作，並具有兩個後輪和兩個前腳輪，可最大程度地提高機動性。 強大而堅固的中級乾式吸塵機。
標準配備了高效的抓絨濾袋，與紙質濾袋相比，其濾袋體積最多可提高三倍, 濾袋更換之間的工作時間更長。 T 12/1電機性能，空氣流量和6級過濾器系統（包括微過濾器作為特殊選件）經過精心設計，幾乎不會降低吸力。低重心提供穩定性。當經常更改位置時，例如清潔酒店等物品, 可以將電源線纏繞在電線存儲空間，也可以纏繞在拉出的電線掛鉤上，作為快速存儲。特點：地板工具插入配件固定架（位於設備背面），可以在工作後用作機器的完整配件固定裝置。設備上的吸水軟管具有簡單但有效的插入式夾子系統。您將軟管推到設備的進氣管上，就可以接合一個彈性環。該系統可確保在將設備向用戶後方拉動時，吸入軟管不會脫落。彎頭上的新夾子系統（無需工具即可更換）可輕鬆延長吸管2.5 米（延伸吸管-零件號6.906-237.0）用作清潔台階，樓梯等，例如。借助ESB 28強力刷（附加配件），T 12/1可轉換為刷型吸塵機。在衛生標準特別嚴格的情況下，除紙濾袋外，還可以安裝保留非常細小顆粒（保留率為99.95％）的HEPA過濾器（代替標準排氣過濾器）。
特點和好處
高效 HEPA-13 過濾器可選的HEPA過濾器可確保無顆粒，衛生純淨的廢氣。 99.95% 的高過濾和分離度截留微小顆粒。 根據測試標準 DIN EN 1822:2019 進行認證。
電源線存儲空間電源線安全的存放以便運輸。
主過濾器籃大型、可清洗的永久性主過濾器，可實現最佳的灰塵分離。 機器操作可帶或不帶濾袋。
出色的人體工學
- 腳踏開關，方便使用。 無需彎腰。
技術說明
技術數據
|電力供應 (伏特) (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|吸塵 (mbar/kPa)
|220 / 22
|空氣量 (l/s)
|43
|額定性能 (W)
|700
|容器內容 (l)
|12
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電線長度 (m)
|12
|電線（纜）材質
|PVC
|電線（纜）顏色
|黃色
|噪音計量錶 (dB(A))
|60
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|6.4
|包括包裝的重量 (kg)
|9.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2 m
- 彎管: 防靜電，帶有氣流調節器
- 延长杆数量: 1 Piece(s)
- 延长杆长度: 505 mm
- 延长杆材质: 鍍鉻鋼製
- 可切換的地板噴頭
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 羊毛
- 馬達保護濾網
- 永久性主濾籃: 尼龍
設備
- 容器材質: 塑料
- 一體式電源線插座
- 電線掛鉤
應用領域
- 非常適合在辦公室、手術室和律師事務所使用
- 用於餐廳、食堂或零售店的清潔
- 適用於噪聲敏感區域，如醫院、學校和酒店