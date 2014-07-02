標準配備了高效的抓絨濾袋，與紙質濾袋相比，其濾袋體積最多可提高三倍, 濾袋更換之間的工作時間更長。 T 12/1電機性能，空氣流量和6級過濾器系統（包括微過濾器作為特殊選件）經過精心設計，幾乎不會降低吸力。低重心提供穩定性。當經常更改位置時，例如清潔酒店等物品, 可以將電源線纏繞在電線存儲空間，也可以纏繞在拉出的電線掛鉤上，作為快速存儲。特點：地板工具插入配件固定架（位於設備背面），可以在工作後用作機器的完整配件固定裝置。設備上的吸水軟管具有簡單但有效的插入式夾子系統。您將軟管推到設備的進氣管上，就可以接合一個彈性環。該系統可確保在將設備向用戶後方拉動時，吸入軟管不會脫落。彎頭上的新夾子系統（無需工具即可更換）可輕鬆延長吸管2.5 米（延伸吸管-零件號6.906-237.0）用作清潔台階，樓梯等，例如。借助ESB 28強力刷（附加配件），T 12/1可轉換為刷型吸塵機。在衛生標準特別嚴格的情況下，除紙濾袋外，還可以安裝保留非常細小顆粒（保留率為99.95％）的HEPA過濾器（代替標準排氣過濾器）。