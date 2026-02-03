我們的直立式刷式吸塵機CV 30/1具有300毫米的工作寬度，也是清潔較大區域的理想選擇-無論是在零售業，陳列室，酒店部門和餐館還是在許多其他應用中。此外，使用帶有可伸縮抽吸軟管的可移動抽吸管可輕鬆，快速且集中地清潔邊緣，軌道和小壁。新穎的設備細節，例如獲得專利的離心式聯軸器，如果刷子被污垢阻塞，該聯軸器會自動釋放滾筒，或者自動刷毛釋放會防止刷子條變形以及在閒置位置損壞地毯，這證明了機靈巧安全的概念。刷頭和吸力部件之間的兩個堅固的鉸鏈，以及由優質塑料製成的滑板，代表了我們的高品質要求。操作也很舒適：如果需要，可以方便地更換刷子，而無需任何工具。快速更換系統，即使在維修過程中也可以更換電線，而無需任何先驗知識。