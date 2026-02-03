直立式吸塵機 CV 30/1 *EU
直立式刷式吸塵機CV 30/1擁有專利的離心式聯軸器，三通過濾器系統，免工具更換刷和省時的電線快速更換系統。
我們的直立式刷式吸塵機CV 30/1具有300毫米的工作寬度，也是清潔較大區域的理想選擇-無論是在零售業，陳列室，酒店部門和餐館還是在許多其他應用中。此外，使用帶有可伸縮抽吸軟管的可移動抽吸管可輕鬆，快速且集中地清潔邊緣，軌道和小壁。新穎的設備細節，例如獲得專利的離心式聯軸器，如果刷子被污垢阻塞，該聯軸器會自動釋放滾筒，或者自動刷毛釋放會防止刷子條變形以及在閒置位置損壞地毯，這證明了機靈巧安全的概念。刷頭和吸力部件之間的兩個堅固的鉸鏈，以及由優質塑料製成的滑板，代表了我們的高品質要求。操作也很舒適：如果需要，可以方便地更換刷子，而無需任何工具。快速更換系統，即使在維修過程中也可以更換電線，而無需任何先驗知識。
特點和好處
手動滾筒刷調整借助高度調節，可將滾筒刷調節至任何地毯絨毛高度。
無需工具可更換刷子快速更換滾刷，無需任何工具。
電線快速更換系統無需任何先驗知識即可省時省錢地更換電線。
專利離心套環
- 長使用壽命:創新、專利離心套環可保護整個前滾刷頭負荷量過大，減少高額的維修成本
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|工作寬度 (cm)
|30
|吸塵 (mbar/kPa)
|193 / 19.3
|空氣量 (l/s)
|43
|額定性能 (W)
|850
|容器內容 (l)
|5.5
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電線長度 (m)
|12
|噪音計量錶 (dB(A))
|66
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|8.3
|包括包裝的重量 (kg)
|11.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- 縫隙吸頭
- 軟墊吸頭
- 吸塵管/可分離式
- 伸縮吸塵管
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 羊毛
- 標准刷滾: 1 Piece(s)
- 過濾泡沫: 1 Piece(s)
設備
- 過濾器狀態顯示
- 插入式電源線: 標準
- 高度可調柄
- 防護等級: II