直立式吸塵機 CV 38/2 進階版 *EU
功能強大，易於使用的直立式刷式吸塵機CV 38/2 進階版。 具有高區域性能，集成了配件和電線固定器以及用於電源電線的快速更換系統。
無論是零售業，酒店和美食界，辦公室，公共建築還是陳列室：必須快速有效地清潔大地毯區域的任何地方，我們的直立式刷式吸塵機CV 38/2 進階版都能為您提供便利具有超大的工作寬度。輕巧的重量和符合人體工學的手柄確保了舒適的操作以及長久的無疲勞工作時間。直接集成在機器上的配件可快速有效地清潔邊緣或狹窄的壁，從而擴展了可能的應用範圍，而光學毛刷調整輔助工具可將毛刷精確調整至地毯纖維的高度。獲得專利的拆卸系統幾乎可以無塵地更換極其抗撕裂的羊毛濾袋。其他省時的設備功能（例如無需工具的電刷更換或CV 38/2 進階版 的高柔性電源電線的快速更換系統）可在維修過程中使用，而無需任何先驗知識，這為您提供了巧妙的解決方案機器的概念。
特點和好處
指示燈用於調節滾刷高度的視覺指示。 滾刷可根據不同的地毯絨毛高度進行調節。 優化滾刷高度調節，實現最佳清潔效果。
Highflex 電源電纜快速更換系統特別柔軟、堅固、耐用的 Highflex 電源線。 易於更換，無需任何相關知識。 節省時間並降低服務成本。
最佳清潔可伸縮吸管拆卸方便快捷。 如有需要，可輕鬆清除堵塞物。
無需工具可更換刷子
- 快速更換滾刷，無需任何工具。
- 節省時間並降低服務成本。
符合人體工程學的手柄，帶有開關
- 操作舒適，使用方便。
- 在人體工程學方面，集成開關是另一個優勢。
- 工作舒適、無疲勞感。
車載配件存儲
- 用於存放吸嘴的夾子系統，可防止丟失。
- 縫隙噴嘴和室內裝潢用噴嘴隨時可用。
HEPA 過濾器（可選配）
- HEPA 13 過濾器通過 DIN EN 1822:2019 測試標準認證。
- 分離度高達 99.95%。
- 氣溶膠、病毒和細菌幾乎完全被阻隔。
技術說明
技術數據
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|工作寬度 (cm)
|38
|吸塵 (mbar/kPa)
|200 / 20
|空氣量 (l/s)
|40
|額定性能 (W)
|850
|容器內容 (l)
|5.5
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電線長度 (m)
|12
|噪音計量錶 (dB(A))
|65
|功率額定值刷 (W)
|150
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|8.8
|包括包裝的重量 (kg)
|12.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- 縫隙吸頭
- 軟墊吸頭
- 吸塵管/可分離式
- 伸縮吸塵管
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 羊毛
- 標准刷滾: 1 Piece(s)
設備
- 過濾器狀態顯示
- 插入式電源線: 靈活
- 高度可調柄
應用領域
- 地毯
- 非常適用於酒店業、餐飲業、零售業和建築清潔