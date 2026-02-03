無論是零售業，酒店和美食界，辦公室，公共建築還是陳列室：必須快速有效地清潔大地毯區域的任何地方，我們的直立式刷式吸塵機CV 38/2 進階版都能為您提供便利具有超大的工作寬度。輕巧的重量和符合人體工學的手柄確保了舒適的操作以及長久的無疲勞工作時間。直接集成在機器上的配件可快速有效地清潔邊緣或狹窄的壁，從而擴展了可能的應用範圍，而光學毛刷調整輔助工具可將毛刷精確調整至地毯纖維的高度。獲得專利的拆卸系統幾乎可以無塵地更換極其抗撕裂的羊毛濾袋。其他省時的設備功能（例如無需工具的電刷更換或CV 38/2 進階版 的高柔性電源電線的快速更換系統）可在維修過程中使用，而無需任何先驗知識，這為您提供了巧妙的解決方案機器的概念。