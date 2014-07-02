乾濕兩用吸塵機 NT 70/2
強大的乾濕兩用吸塵機，具有70升的容器容量和最多三個電機。
NT 70系列機器由大型，功能強大的乾濕兩用吸塵機組成，最多可帶三個電機。 一整套型號的產品在濕吸應用和吸粗塵時會發亮。 以低價購入強大的吸力和經過測試檢驗的Kärcher高品質吸塵機。
特點和好處
一體式配件存儲
- 大保險槓，帶配件儲物。
一體式排水管
- 容器很容易通過排水軟管排空。 由於具有70升的超大容量，因此極為實用。
人體工學推手
- NT 70具有符合人體工程學的推柄，因此可以將機器推入。
堅固的保險槓
- 堅固的保險槓可保護機器免受撞擊和顛簸。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|空氣量 (l/s)
|2 x 74
|吸塵 (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|容器內容 (l)
|70
|容器材質
|塑料
|額定功率 (W)
|max. 2400
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 40
|電線長度 (m)
|10
|噪音計量錶 (dB(A))
|79
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|25.2
|包括包裝的重量 (kg)
|32.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 4 m
- 彎管: 塑料
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 550 mm
- 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 縫隙吸頭
- 過濾雜質過濾袋: 紙屑
- 排水管
- 手把
設備
- 防震的旋轉保護
- 防護等級: II