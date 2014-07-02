乾濕兩用吸塵機 NT 70/2

強大的乾濕兩用吸塵機，具有70升的容器容量和最多三個電機。

NT 70系列機器由大型，功能強大的乾濕兩用吸塵機組成，最多可帶三個電機。 一整套型號的產品在濕吸應用和吸粗塵時會發亮。 以低價購入強大的吸力和經過測試檢驗的Kärcher高品質吸塵機。

特點和好處
一體式配件存儲
  • 大保險槓，帶配件儲物。
一體式排水管
  • 容器很容易通過排水軟管排空。 由於具有70升的超大容量，因此極為實用。
人體工學推手
  • NT 70具有符合人體工程學的推柄，因此可以將機器推入。
堅固的保險槓
  • 堅固的保險槓可保護機器免受撞擊和顛簸。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
空氣量 (l/s) 2 x 74
吸塵 (mbar/kPa) 254 / 25.4
容器內容 (l) 70
容器材質 塑料
額定功率 (W) max. 2400
標準寬度(公釐) ( ) ID 40
電線長度 (m) 10
噪音計量錶 (dB(A)) 79
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 25.2
包括包裝的重量 (kg) 32.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 彎管: 塑料
  • 延长杆数量: 2 Piece(s)
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 延长杆材质: 不鏽鋼桶身
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 縫隙吸頭
  • 過濾雜質過濾袋: 紙屑
  • 排水管
  • 手把

設備

  • 防震的旋轉保護
  • 防護等級: II
