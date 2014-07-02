乾濕兩用吸塵機
必不可少。 乾濕兩用吸塵機適用於任何類型的污垢。 乾式、濕式或液體——都無所謂！ 合適的 Kärcher 機器可以簡單地吸取所有東西。 當然，您也可以將吸塵機僅用作濕式吸塵機或乾式吸塵機。
哪種乾濕兩用吸塵機適合我？
半自動振塵系統
!Die starken Allround-Sauger der Ap-Klasse beseitigen flüssigen und feuchten Schmutz sowie mittelfeine Stäube. Dank semi-automatischer Filterabreinigung bleibt der Filter frei und die Saugleistung hoch. Für lange und effiziente Arbeitseinsätze.!
基本款
基本款吸塵器設計為吸除粗灰塵和液體的大容量設計。這些極其堅固，耐用，易於物業管理每天操作使用。
特別用途吸塵機
Kärcher提供了特殊的真空吸塵，以滿足麵包師和消防隊的需要。這些消防人員採用可拋棄式的水泵與最新的安全的吸塵器;我們的麵包師傅專用的吸塵器則採完全耐熱材質。
Kärcher 乾濕兩用吸塵機：專為專業、商業用途而設計
-
NT Tact 吸塵機專為工業和貿易中最苛刻的應用而開發，以最大功率使您的日常工作更輕鬆。 用於工業吸塵機的自清潔過濾系統可提供強大的吸力，即使對於大量細塵也是如此。
-
Ap 級商用吸塵機是全能型吸塵機，無論是乾的、濕的還是濕的，都能清除污垢。 例如，它們非常適合汽車行業的所有清潔任務。
-
耐用型和用戶友好型是強大的標準類得分很高的地方。 標準級機器主要用於在建築清潔以及酒店和餐館中吸取液體。
-
我們的特殊吸塵機為特定應用提供量身定制的解決方案，例如為消防隊和建築公司提供內置處理泵的吸塵器，以及為麵包店提供的吸塵機。
-
安全吸塵機可確保用戶在暴露於 M 級粉塵的可吸入粉塵或 H 級粉塵的危險粉塵時保護健康。此外，我們的產品系列包括適用於危險等級 22 區的防爆 NT 吸塵機。
什麼是乾濕兩用吸塵機？
乾濕兩用吸塵機是用於貿易和工業以及酒店和餐館行業的機器。 它們可以去除乾式和濕式的污垢，包括液體。 商用濕式和乾式吸塵機對於去除粗塵和細塵是必不可少的，特別是對於建築工地或車間的各種工作。
無論是用於液體還是大量細塵，它們都優於普通的乾式吸塵機，適合私人或商業用途，主要是在它們可以消除的污染物類型和數量方面。 更重要的是，外殼、滾輪、電源線等可滿足挑戰性條件下的日常使用需求。
帶過濾器清潔功能的細塵吸塵機
頂級的品質並非偶然的——它是艱苦的工作。 特別是在建築工地和車間，會積聚大量乾粉塵，產生鋸屑，材料殘留物落在地板上並卡在機器中。 我們的細粉塵吸塵機專為應對這些挑戰而量身定制。 獲得專利的 Tact 過濾器清潔技術無需濾袋即可吸除大量細小灰塵。 這允許使用抽吸容器的整個尺寸，而且沒有過濾袋的成本。 吸力始終保持高水平，因此您可以無間斷地高效工作——既可以直接在電動工具上吸塵，也可以清除積塵。
我們的 Ap 級吸塵機設計有半自動過濾器清潔功能，可清潔中小量的細塵。 當然，它們在處理粗糙的污垢和液體方面也非常出色——是真正的多用途。
濕式吸塵機
如果沒有濕式吸塵機，則很難清除大量液體。 濕氣會損壞地板，並可能因滑倒危險而導致事故。 使用我們的濕式吸塵機應對這些挑戰很有趣。 無論您是用它們深度清潔地板還是清除溢出的液體，都沒關係——我們所有的濕式和乾式吸塵機都能快速可靠地清除從小到大的液體量。 如果您需要一台主要用於濕式清潔的機器，我們的標準級真空吸塵機是您的正確選擇。
安全吸塵機：輕鬆吸除有害物質
安全吸塵機讓您高枕無憂。 使用它們以正確的方式輕鬆吸除危險污垢。 如果您在有吸入性粉塵的環境中工作，與致癌物質有任何關係，甚至接觸過石棉，Kärcher 安全吸塵機是您的救星，讓您以可持續和健康的方式工作。 經過認證的 H 級粉塵扁平褶皺過濾器可將吸塵物質保留在應有的位置 – 真空吸塵機內部。 我們獲得專利的 Tact 過濾器清潔系統可讓您使用強大的吸力長時間吸塵。 當您可以輕鬆安全地吸出有害物質時，您就可以專注於重要的事情，您的工作。
Kärcher 乾濕兩用吸塵機如何工作？
為了應對建築工地、車間或工業中用戶的挑戰性需求，Kärcher 乾濕兩用吸塵機根據污垢類型提供不同的功能原理。
幹污染和濕污染之間存在區別，其中污垢的特定成分起著重要作用。 它是粗粒還是塵土飛揚的污垢？ 污染物的粘度是低還是高？ 有一款 Kärcher 乾濕兩用吸塵機適用於任何狀態的污垢，從固體到液體。
它如何處理潮濕的污垢
由於容器中產生的旁路鼓風機真空，液體通過吸管輸送到容器中。 為防止液體在過滿的情況下進入風扇，機械浮子系統會中斷氣流，從而使浮子阻塞吸入通道或電子自動切斷裝置關閉吸塵機。
機械浮動系統
當容器中的液體增加時，系統將浮子向上推，直到它阻塞吸入通道，防止溢出導致吸入鼓風機被淹沒。
電子漂浮系統
如果容器中的液體加入導電觸點，機器將關閉以防止溢出。
它如何處理乾式的污垢
旁路鼓風機在容器中產生真空，旁路鼓風機通過軟管將灰塵輸送到容器內。 結果，污垢通過平板過濾器或筒式過濾器分離或過濾。 隨著時間的推移，灰塵會堵塞過濾器，降低吸力。 為防止這種情況，有些型號可以選擇半自動或全自動清潔過濾器。 在短時間內，會產生從清潔側流過過濾器的氣流，從而清潔過濾器。 由於容器上的吸入軟管端口設計，污垢被旋轉，沉重的粗顆粒直接沉降在容器底部，就像旋風分離器一樣。
半自動或全自動過濾器清潔有哪些好處？
在不使用過濾袋吸塵時，必須定期清潔過濾器以盡量減少吸力損失。 許多真空吸塵機都集成了過濾器清潔功能，可以方便地執行此操作。
自動清洗過濾器的優點
- 持續高吸力
- 無需移除過濾器
- 不接觸污垢
- 清潔過濾器時不會吸入灰塵
- 無機械應變，例如 從敲除污垢
- 節省工作時間
- 減少錯誤使用
- 無需使用濾袋，節省成本
- 充分利用整個容器容積（與使用濾袋相比）
- 這意味著容器不需要經常清空
AP
多用途
採用半自動 Ap 過濾器清潔，用戶可以自行確定清潔間隔。 為此，請在機器開啟時快速連續按三下按鈕 —— 最好在抽吸軟管端口關閉的情況下（強力清潔）。
Tact 防塵等級 L
觸發空氣淨化技術
在防塵等級為 L 的機器上，自動清潔過濾器的清潔間隔可以分兩個階段設置。 在最小設置 (3) 下，每 60 秒清潔一次。 在 MAX 設置 (2) 下，每 15 秒清潔一次。 當吸取液體或使用過濾袋時，Tact 功能保持關閉狀態 (1)。
Tact 防塵等級 M/H
觸發空氣淨化技術
通過自動過濾器清潔，機器可以在 M 和 H 防塵等級的機器上自行選擇完美的過濾器清潔間隔。電子壓差測量決定是每 7、15 或 60 秒清潔一次，還是根本不清潔。
安全是 Tact 的問題
我們想儘自己的一份力量來保護建築行業的工人免受細塵的危害。 因此，我們開發了一系列吸塵機，用於去除乾濕污垢和灰塵——由於碎屑和灰塵吸力，可選擇直接在灰塵源吸塵。 我們更進一步推出了最新一代的 Tact H 和 M 級乾濕兩用吸塵機。
“Tact”代表什麼？ 觸發空氣淨化技術
藉著我們全新的傳感器控制自動過濾器清潔系統 (Tact) 等一系列功能，Kärcher 專業吸塵機和乾式吸塵機可以檢測扁平褶皺過濾器何時需要清潔——然後它們會短暫地反轉氣流並將空氣吹過 過濾器。 因此，用戶可以在不損失任何吸力且不受任何干擾的情況下工作。 這種革命性的系統產生了前所未有的灰塵量，無需手動清潔過濾器即可吸塵，並且如果只有少量灰塵，噪音也會顯著降低。
由於這種高效的過濾器清潔，功能強大的 Tact 吸塵機非常適合處理典型和危險的灰塵。 過濾器具有無與倫比的使用壽命——只需在吸除 180 公斤的細粉塵（A 類礦物粉塵）後才需要更換。 因此，您可以享受更長時間的不間斷工作和穩定的吸力，以及更好的防細塵保護。
機器功能概覽
-
用於設置和調整過濾器清潔的中央旋轉開關以滿足您的需要
-
機頭中的吸入軟管連接可增加淨體積並易於清空
-
帶有保險槓和把手的堅固容器，使用壽命長，搬運方便
-
工具箱箱架和固定解決方案
-
靈活的軟管和電源線存儲，以安全地固定不同的軟管
-
縫隙噴嘴和工具套筒存放在側面，以提高安全性，防止丟失
-
大而堅固的金屬腳輪即使在惡劣的建築工地使用也能實現最佳移動性
配件功能概覽
-
帶有氣流調節器和橡膠附件的工具套筒，可與電動工具實現最佳兼容性
-
帶快速更換插件的寬地板吸嘴，適用於濕式和乾式應用
-
符合人體工程學的彎曲手柄區域由柔軟的組件製成，可實現愉快的工作
-
改進的夾子系統，便於更換，例如 從彎頭到工具套筒
-
防塵卡口式緊固件可輕鬆斷開軟管與機器的連接
專業乾濕兩用吸塵機：防塵等級
L、M 和 H 等級代表什麼？
灰塵是空氣和不同形狀和大小的固體顆粒的複雜混合物。 化學成分和物理特性也可能有很大差異。 根據危險級別，使用這些變量將粉塵分為 L、M 或 H 類。 纖維，例如特別危險的石棉和礦物纖維（< 5 µm 時），也可以深入呼吸道。 因此，為了能夠在評估危險時選擇正確的吸塵器，準確識別各個防塵等級非常重要。
L級
L 級吸塵機特別適用於吸除軟木、粉筆和石膏粉塵。 L 級防塵代表中等風險。 沒有特別的預防措施來處理它們。
M級
L級，升級。 適用於吸除以下材料產生的灰塵和污垢：硬木、面板材料、油漆灰塵顆粒、陶瓷、混凝土和磚塊。 M 級是建築工地使用的最低法律要求等級。
H級
H 級吸塵機非常適合吸除大量安全和危險/高度致癌物質，例如石棉粉塵、鉛、煤、鎳、鈷、銅、鎘和黴菌。
防塵等級
L
滲透率
≤ 1.0%
適用於
- MAC 值 > 1 mg/m³ 的粉塵
用於
- 石灰粉
- 灰泥粉
防塵等級
M
滲透率
< 0.1%
適用於
- MAC 值 ≥ 0.1 mg/m³ 的粉塵
- 木粉塵高達 1200 W/50 l
用於
- 木屑（山毛櫸木、橡木）
- 油漆粉塵顆粒
- 陶瓷粉塵
- 塑料粉塵
防塵等級
H
滲透率
< 0.005%
適用於
- MAC 值 < 0.1 mg/m³ 的粉塵
- 致癌粉塵（德國有害物質條例第 35 條）
- 含病原體粉塵
用於
- 致癌粉塵種類（鉛、煤、鈷、鎳、焦油、銅、鎘等）
- 黴菌、細菌
- 病菌孢子
- 甲醛
防塵等級
特殊要求：石棉*
滲透率
< 0.005%
適用於
- 含石棉粉塵
用於
- 來自夜間儲藏加熱器或防火牆的石棉粉塵
防塵等級
爆炸性粉塵類型（ATEX 22 區）
滲透率
如有特殊要求的粉塵等級 L、M 或 H
適用於
- 22區粉塵爆炸等級的粉塵種類
用於
- 紙屑
- 麵粉塵
每個等級都是頂級的
吸塵機的好壞取決於它的過濾器
展現本色從未如此安全。 我們的過濾器採用顏色編碼以指示其用途。 棕色表示木材和纖維粉塵。 紅色表示 HEPA。 黑色表示最艱難的應用。 藍色表示它們可以在任何地方使用。 而綠色代表乾粉塵，性價比高。
木筒過濾器
我們的筒式過濾器適用於最新一代的所有單電機 Kärcher Tact 吸塵機。 八個帶 PTFE 塗層的濾筒非常有效地處理任何種類的木屑和纖維粉塵。 通過 M 和 L 粉塵等級認證。 保證粉塵分離率：99.9%。
- 首次實現無濾袋纖維粉塵吸塵
- 保證高吸力（無堵塞）
- 防潮防腐
防塵等級：M + L
安全 / HEPA平褶過濾器
首款適用於乾濕兩用吸塵機的可清潔 H 過濾器。 單級，由 Kärcher 獨家提供。 通過 H 級防塵認證。保證的粉塵分離率：99.995% (HEPA)。
- 適用於抽吸危險和爆炸性粉塵
- 新型 PTFE H 過濾器是市場上第一款可清洗的 H 過濾器。 因此，無需
- 濾袋即可抽吸大量細塵
- 需要安全過濾器裝置或處理袋來吸除有害粉塵
防塵等級：H
終極扁平褶皺過濾器
對於會產生大量粉塵的應用，我們擁有最佳的過濾器解決方案。 例如，打磨新鮮混凝土或使用調色劑：我們的 PTFE 過濾器。 可用於所有 NT Tact 型號。 通過 M 和 L 防塵等級認證。 保證粉塵分離率：99.9%。
- 防潮防腐
- 由於過濾器使用壽命更長，成本效益更高
- 保證高吸力（無堵塞）
防塵等級：M + L
乾濕兩用平褶濾芯
這些 PES 過濾器（我們新型 NT Tact 吸塵機的標準配置）在濕式和乾式應用中都能提供出色的效果。 通過 M 和 L 粉塵等級認證。 保證粉塵分離率：99.9%。
- 防潮防腐
- 由於過濾器使用壽命更長，成本效益更高
- 非常適合在濕式吸塵和乾式吸塵之間頻繁切換
防塵等級：M + L
乾式平褶過濾器
這些紙質過濾器是乾燥應用的絕佳選擇，包括在價格方面。 可用於所有 NT Tact 吸塵機。 通過 M 和 L 防塵等級認證。 保證粉塵分離率：99.9%。
- 吸細塵時吸力大
- 高粉塵滯留率
- 抽真空液體後必須乾燥過濾器
防塵等級：M + L
建築工地上的細粉塵
建築粉塵是一個通用術語，用於描述在建築行業工作時通常會出現的粉塵類型。 如果控制不當，粉塵類型可能會對您的呼吸和健康產生嚴重的負面影響。 全新的 Kärcher 乾濕兩用吸塵機憑藉改進的過濾技術脫穎而出，該技術有助於控制環境中的灰塵，並保護您和他人免受灰塵侵害。
什麼是建築揚塵？
建築粉塵是一個通用術語，用於描述在建築行業工作時通常會出現的粉塵類型。 這些粉塵不僅令人討厭——如果控制不當，這些粉塵類型可能會嚴重損害您的呼吸和健康。 長期接觸某些類型的灰塵可能會導致危及生命的肺部疾病，甚至導致死亡。
我們對日常在大氣中循環的細小塵埃顆粒很熟悉，例如人體皮膚細胞、紡織纖維，甚至是燃燒殆盡的隕石顆粒。 然而，建築行業的工人面臨著更多危險類型的粉塵。
在切割、銼磨、打磨或任何其他破碎材料的過程中產生的粉塵主要分為三類：
石英粉塵
混凝土、磚塊、瓷磚、砂漿和砂岩（也稱為“可吸入結晶二氧化矽”）
木屑
軟木、硬木和木製品，例如 MDF 和膠合板
低毒性粉塵
石膏（例如石膏板）、石灰石、大理石和白雲石
用吸塵器代替咳嗽
我們的肺根本不是用來處理細小灰塵的。 更不用說大量的了。 正是這些大量的數據可能極其危險。 因此，慢性肺病在疾病統計中排名第三。 治療費用高達數十億歐元。 你的健康對你來說值多少錢？
我吸入的是哪種灰塵？
-
二氧化矽和石棉粉塵特別危險，可能致癌。
-
來自鉛、鎘、釩或錳的有毒或致癌粉塵不僅會損害您的肺部，還會影響肝臟和脾臟等其他器官。 這種粉塵是在焊接作業和其他作業中產生的。
-
從長遠來看，木屑粉塵（如橡木和山毛櫸木屑）會導致鼻癌。
-
過敏性粉塵來源於植物或動物，例如，在被鳥糞污染的建築物內或建築物上進行清潔工作時會出現這種情況。 黴菌孢子或微生物也會引起過敏反應。
-
纖維蛋白粉塵會導致疤痕組織形成，並在長時間頻繁接觸後逐漸改變肺組織的成分。 塵肺病，也稱為黑肺，由石英和石棉引起，是公認的最普遍的職業病之一。
預防永遠勝於治療
一開始沒有產生的粉塵就不會危及任何人。 有許多不同的方法可以防止灰塵形成。 如果我們不能阻止灰塵，我們仍然可以用防護服和防塵口罩將它捆綁、吸塵或阻止它進入我們的肺部。
我能做些什麼來防止灰塵？
-
粉塵形成後立即吸塵。 許多電動工具都有一個用於連接吸塵機的端口。 當連接的電動工具啟動時，帶有連接器插座的吸塵機會自動打開。 始終使用合適的過濾器。
-
選擇低粉塵的工作方式，例如 潮濕或潮濕的操作。
-
用水吸附灰塵，例如 在戶外進行拆除工作和打磨工作時。
-
使用低塵產品，例如 砂漿顆粒、預拌混凝土和石膏。
-
避免不必要地激起灰塵。 不要幹掃和使用吹風機，而應使用吸塵器和吸塵器。
-
安排並利用職業健康檢查。
-
定期清潔工作台，保持工作間通風良好，保持工作服清潔。
-
立即清除廢物，不要產生灰塵。
-
定期檢查吸塵機的吸力性能。 根據需要清潔或更換過濾器。 使用具有自動過濾器清潔功能的真空吸塵器，以獲得始終如一的高吸力。
-
穿戴防護服和防塵口罩。 雖然理所當然地用於特別多塵的任務，但您至少應該始終佩戴合適的防塵口罩，即使灰塵影響不太嚴重。