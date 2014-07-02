半自動振塵系統

NT Ap吸塵器系列具有強大全能去除液體和潮濕的污垢以及中的微塵的能力。半自動振塵過濾器能按壓清潔板式過濾器。保持過濾器的清潔讓吸塵渦輪有最大吸力，不間斷和有效利用。

