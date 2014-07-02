特別用途吸塵機

Kärcher提供了特殊的真空吸塵，以滿足麵包師和消防隊的需要。這些消防人員採用可拋棄式的水泵與最新的安全的吸塵器;我們的麵包師傅專用的吸塵器則採完全耐熱材質。

0 Products
Kärcher