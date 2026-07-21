RBS 6000是手動操作的單刷商用洗車機。該系統是根據Kärcher在洗車技術領域的廣泛專業知識開發和生產的。重點是易於處理和有效的車輛清洗。該機器適用於小型車隊快速，深層整體清洗（側面，前後）。以特殊的方式, 滿足了在潮濕和侵蝕性強的清洗系統中對所用材料達到最佳腐蝕防護的要求。例如，框架為焊接鋁結構，防濺板由特殊的透明聚酯材料製成，調節輪由不銹鋼製成。緊湊的設計保證了系統的高度穩定性。四個易於旋轉的腳輪確保了系統的輕鬆操縱。另外兩個車輪保證了清洗過程中車輛的追踪阻力。一旦將系統放置在要清洗的車輛側面，便用調節輪將其降低。傾斜度最大為10°的輪廓也可以輕鬆檢測到。雙軸承刷軸由驅動馬達通過自緊鏈條驅動。白色和黃色的刷子（在操作過程中直徑大約為1000 毫米）由半殼段和異型聚乙烯刷毛組成，可以最佳地達到車輛輪廓。兩個用於給刷子澆水的噴頭管集成在刷子框架中。固定在系統框架上的白色墊片橡膠轆確保了機器和車輛之間的距離，從而保護了車輛免受任何損壞。