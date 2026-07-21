貨車清洗 RBS 6012
理想的清潔解決方案，適用於商用車輛（如公共汽車，卡車和鉸接式貨車）的快速，平穩，手動控制的外部清潔。 建議在最多15輛車的車隊中使用RBS 6000。
RBS 6000是手動操作的單刷商用洗車機。該系統是根據Kärcher在洗車技術領域的廣泛專業知識開發和生產的。重點是易於處理和有效的車輛清洗。該機器適用於小型車隊快速，深層整體清洗（側面，前後）。以特殊的方式, 滿足了在潮濕和侵蝕性強的清洗系統中對所用材料達到最佳腐蝕防護的要求。例如，框架為焊接鋁結構，防濺板由特殊的透明聚酯材料製成，調節輪由不銹鋼製成。緊湊的設計保證了系統的高度穩定性。四個易於旋轉的腳輪確保了系統的輕鬆操縱。另外兩個車輪保證了清洗過程中車輛的追踪阻力。一旦將系統放置在要清洗的車輛側面，便用調節輪將其降低。傾斜度最大為10°的輪廓也可以輕鬆檢測到。雙軸承刷軸由驅動馬達通過自緊鏈條驅動。白色和黃色的刷子（在操作過程中直徑大約為1000 毫米）由半殼段和異型聚乙烯刷毛組成，可以最佳地達到車輛輪廓。兩個用於給刷子澆水的噴頭管集成在刷子框架中。固定在系統框架上的白色墊片橡膠轆確保了機器和車輛之間的距離，從而保護了車輛免受任何損壞。
特點和好處
調整輪使垂直輪廓檢測和傾斜機製成為可能。 可以輕鬆到達角度最大為10°的車輛前部。
清潔劑計量單元如果需要，可以使用計量泵添加清潔劑。
操作與安全處理刷子旋轉在系統向前移動期間為操作員提供支持。 釋放手柄後，刷子旋轉停止。
輕鋁設計
- 極耐外部影響。
- 半殼包層可靠地保護了操作員免受濺水的回濺。
四個腳輪和2個履帶輪
- 出色的機動性和良好的穩定性。
- 洗車過程中的高方向穩定性。
技術說明
技術數據
|設備高度 (mm)
|3810
|沖洗高度 (mm)
|3645
|沖洗室需求 (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|電流相數(相) (Ph)
|3
|頻率 (Hz)
|50
|電壓 (V)
|400
Scope of supply
- 設備控制櫃
- 標准輪高度
設備
- 刷頭數量: 1 Piece(s)
- 個別刷具設備
- 帶有調節輪的傾斜式水平調節裝置
- 轉向輪: 4 Piece(s)
- 支撐輪: 2 Piece(s)
應用領域
- 用於手動控製商用車的整體外部清潔