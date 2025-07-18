Поиск профессиональной техники Kärcher
Найдите широкий спектр технологий с молниеносной скоростью.
Какой бы ни была ваша задача, у нас есть подходящая профессиональная техника. С помощью нашего поисковика вы сможете быстро найти оборудование, идеально подходящее для вашей конкретной задачи по уборке.
Профессиональные аппараты высокого давления
Тяжелая работа становится проще: наши профессиональные мойки высокого давления быстро и эффективно справляются с широким спектром задач. Они включают в себя все виды мойки холодной и горячей водой, а также моющие средства.
Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки
Влажная или сухая уборка, грубая или мелкая: наши профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки справятся с любым типом грязи и незаменимы во многих отраслях, включая специальные применения.
Профессиональные пылесосы сухой уборки
Будь то пылесосы для сухой уборки, вертикальные щеточные пылесосы, аккумуляторные пылесосы или электровеники: наша профессиональная линейка предлагает мощные и удобные решения для любой области применения.
Профессиональные подметальные машины и пылесосы
Эргономичная уборка с минимальным количеством пыли: наши профессиональные подметальные и вакуумные машины убирают каждый уголок — как на улице, так и в помещении, перемещая их вручную или с помощью тягового привода.
Профессиональные индустриальные пылесосы
Система, которая меняет все: мы предлагаем промышленные решения по пылеудалению и обеспыливанию во всех вариантах — от переносных машин до готовых систем пылеудаления и обеспыливания.