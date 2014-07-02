АКСЕССУАРЫ КЕРХЕР: НАСАДКИ ДЛЯ МОЙКИ, ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И ПРОЧЕЕ
В этом разделе Вы можете найти фирменные аксессуары для вашего устройства. Для этого воспользуйтесь фильтром.
Использование фирменных принадлежностей Kärcher позволяет оптимизировать производительность уборочной техники и расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления).