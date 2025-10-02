Садовый инструмент
Для ухода за газоном, живой изгородью или деревьями, или для удаления сорняков и листьев. С садовыми инструментами Kärcher сады становятся ухоженными и опрятными. А благодаря работе от батареи, нет каких-либо шумов или утомительных кабелей.
Аккумуляторная газонокосилка
Маневренные газонокосилки на 18 В особенно подходят для газонов небольшого и среднего размера. Для больших газонов идеальным выбором являются мощные газонокосилки на 36 В.
Аккумуляторный триммер для газонов
Аккумуляторные триммеры от Kärcher гарантируют постоянное поддержание газонов в ухоженном виде. От простых до самых мощных - Kärcher предлагает оптимальное решение для каждой области применения.
Аккумуляторный кусторез
Идеально подходит для формирования и обрезки живых изгородей и кустарников. Благодаря работе от аккумулятора, тихий, практичный и никаго надоедающего кабеля.
Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
С аккумуляторными ножницами для травы подстригать края газона очень просто. А посредством удобной замены лезвия инструмент легко становится кусторезом для точного моделирования вашей живой изгороди.
Аккумуляторная воздуходувка
В борьбе с осенним листопадом Вам помогут мощные аккумуляторные воздуходувки и садовые пылесосы Kärcher, которые обеспечивают молниеносную уборку приусадебной территории.
Аккумуляторная цепная пила
Благодаря оптимальному распределению массы аккумуляторные цепные пилы Kärcher обеспечивают очень удобное выполнение любых работ, а использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует продолжительную работу от одного заряда и долгий срок службы инструмента.
Аккумуляторный опрыскиватель
Защита и уход за растениями нажатием одной кнопки: напорный опрыскиватель PSU 4-18, оснащенный сменным 18 В аккумулятором, 4 л баком и телескопической трубкой, может использоваться для удобрения растений аэрозольной струей, целенаправленного уничтожения вредителей и сорняков, а также удобного полива рассады. И все это – без утомительного ручного создания давления в баке.