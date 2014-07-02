Аппараты для чистки ковров
Керхер предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления с них пятен. Оснащение подходящими принадлежностями позволяет использовать его и для чистки обивки мягкой мебели или автомобильных сидений.
Профессиональные моющие пылесосы
Компактные моющие пылесосы Керхер эффективно очищают любые текстильные поверхности – ковровые покрытия, обивку мягкой мебели, офисных кресел или автомобильных сидений. Их мощные всасывающие турбины гарантируют очень низкую остаточную влажность очищенных поверхностей.
Машины для чистки ковров
Предлагаемые Керхер автоматы для чистки ковров гарантируют тщательную и экономичную генеральную уборку ковровых покрытий большой площади. Они не только выполняют функции моющего пылесоса, но и реализуют новую технологию промежуточной чистки ковров.