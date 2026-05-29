Бензиновые электрогенераторы и насос для сточных вод
Мощная автономная техника Нет тока? Много грязной воды? Тогда Вам необходимы автономные профессиональные решения – наши электрические генераторы и насос для грязной воды, оснащенные бензиновыми двигателями. Генераторы PGG 3/1, PGG 6/1 и PGG 8/3 прекрасно подходят для стройплощадок, предприятий сельского, лесного и коммунального хозяйства – например, для эксплуатации аппаратов высокого давления. А мотопомпа WWP 45 надежно откачивает большие объемы грязной воды из затопленных котлованов, подвалов, подземных гаражей или кабельных шахт.