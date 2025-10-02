Промышленные пылесосы

Высочайшая сила всасывания в расчете на любые запросы: промышленные пылесосы влажной и сухой уборки, оснащенные подходящими принадлежностями, позволяют эффективно собирать даже жидкости и горючую пыль.

Компакт класс

Пылесосы Керхер серии IVC оснащаются эргономичными шасси с механизмом опускания мусоросборника, гарантирующими максимальную мобильность, а также надежной системой отключения при заполнении мусоросборника жидкостью и инновационной автоматической системой очистки фильтра Tact².

Средний класс

Универсальные пылесосы среднего класса оснащаются двумя или тремя байпасными турбинами либо турбиной с боковым каналом. Используемые в этих аппаратах гофрированные или мешочные фильтры прекрасно подходят для сбора клейкого и липкого мусора.

Супер класс

Колоссальный опыт Керхер в области создания промышленных пылесосов убедительно подтверждается этими мощными (до 7,5 кВт) аппаратами, выдерживающими самые сложные условия эксплуатации и подходящими как для мобильного, так и для стационарного применения.

Взрывобезопасные пылесосы

Сертифицированные взрывозащищенные промышленные пылесосы прекрасно подходят для эксплуатации на участках с возможным кратковременными формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22) и сбора вредной для здоровья пыли категорий M и H (средней и высокой степени опасности).

Пылесосы для сбора жидкостей и стружки

Мощные пылесосы для сбора жидкостей и стружки, рассчитанные на сложные условия промышленной эксплуатации, предлагаются с приводными узлами разных типов. Корзина для стружки обеспечивает ее отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей, возвращаемых в технологический процесс.

