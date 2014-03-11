Паропылесосы

Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом

Паропылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. Удаляя рассыпавшийся мусор, Вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.

"3 в 1": функции паровой чистки, сбора влаги и сухого мусора. Паропылесос Керхер сочетает три функции, причем при желании они могут выполняться в едином рабочем процессе. Столь универсальный аппарат позволяет навести чистоту во всем доме – быстро, легко, удобно и без применения каких-либо чистящих средств.