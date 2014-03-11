Паропылесосы
"3 в 1": функции паровой чистки, сбора влаги и сухого мусора. Паропылесос Керхер сочетает три функции, причем при желании они могут выполняться в едином рабочем процессе. Столь универсальный аппарат позволяет навести чистоту во всем доме – быстро, легко, удобно и без применения каких-либо чистящих средств.
Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом
Паропылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. Удаляя рассыпавшийся мусор, Вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.
Гигиеническая чистота
Наведение порядка – не единственная цель уборки в ванной и туалете. Горячий пар, вырабатываемый аппаратом SV 7, гарантирует гигиеническую чистоту.
Вздох облегчения для аллергиков
Паропылесос оснащен системой 4-кратной фильтрации, не требующей использования фильтр-мешков: пыль связывается водяным фильтром, а HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Поэтому выпускаемый аппаратом воздух оказывается чище комнатного.
Два в одном
Операции всасывания пара и сухого мусора могут чередоваться без замены фильтра. Собираемая аппаратом жидкость скапливается внутри водяного фильтра.