Оконные пылесосы

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных (электрических) стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.

Краткая информация о применении стеклоочистителя

Увлажнение окон

Нанесение чистящего средства

Сначала увлажните стекло раствором чистящего средства – лучше всего при помощи пульверизатора, входящего в комплект поставки WV 2 Plus / WV 2 Premium.

Очистка окон

Очистка

Затем протрите стекло микроволоконной насадкой (или обычной салфеткой) для отделения грязи.

Сбор влаги с оконных стекол стеклоочистителем Kärcher

Сбор влаги

В заключение соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аппарата. Вот и все – капли воды не попадут на стены и на пол.

Преимущества стеклоочистителя нового поколения

Компактней, легче и удобней

Новый стеклоочиститель на 10 % меньше предшествующей модели, благодаря чему им можно в один прием высушивать полосу вплоть до нижней кромки окна.

Компактный и эргономичный аппарат позволяет легко достичь превосходных результатов уборки.

Продление времени работы от 1 заряда и увеличение очищаемой площади

Продление времени работы на 25%

Аппарат WV 2 оснащен более мощным аккумулятором, чем предшествующая модель, что увеличивает площадь, обрабатываемую от одного заряда, примерно на 15 м².

Еще легче

Еще легче

Уменьшенный на100 г вес аппарата значительно облегчает работу.

Низкий уровень шума стеклоочистителя

Работа с низким уровнем шума

Уровень шума нового стеклоочистителя уменьшен на 10%.

Новый пульверизатор

Повышенная эргономичность

Конструкция нового пульверизатора обеспечивает более удобное удержание в руке за счет увеличенной площади контактной поверхности.

Удлинительный комплект для стеклоочистителя

Комплектация и принадлежности

В комплектацию аккумуляторного стеклоочистителя WV 2 Plus входит все необходимое: сам аппарат, пульверизатор с микроволоконной насадкой для протирания и концентрат высокоэффективного средства для мойки окон.

А в комплект WV 2 Premium входит еще и узкая всасывающая насадка, позволяющая обрабатывать стеклоочистителем форточки, секционированные окна и другие поверхности малых размеров.

Удлинительный комплект для мойки высоких окон
Удлинительный комплект (опция) позволяет легко очищать стекла, находящиеся на большой высоте.

Широкие функциональные возможности стеклоочистителя

Сбор влаги с керамической плитки

Быстрый уход

Стеклоочиститель значительно облегчает очистку и высушивание стен в ванной, отделанных керамической плиткой.

Сбор влаги со стекол

Очистка любых стеклянных поверхностей

Аппарат может применяться по всему дому – например, для очистки стеклянных столов.

Сбор влаги с зеркал

И чисто, и сухо

При помощи стеклоочистителя можно быстро очистить любые зеркала.