Оконные пылесосы
Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных (электрических) стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.
Краткая информация о применении стеклоочистителя
Нанесение чистящего средства
Сначала увлажните стекло раствором чистящего средства – лучше всего при помощи пульверизатора, входящего в комплект поставки WV 2 Plus / WV 2 Premium.
Очистка
Затем протрите стекло микроволоконной насадкой (или обычной салфеткой) для отделения грязи.
Сбор влаги
В заключение соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аппарата. Вот и все – капли воды не попадут на стены и на пол.
Преимущества стеклоочистителя нового поколения
Компактней, легче и удобней
Новый стеклоочиститель на 10 % меньше предшествующей модели, благодаря чему им можно в один прием высушивать полосу вплоть до нижней кромки окна.
Компактный и эргономичный аппарат позволяет легко достичь превосходных результатов уборки.
Продление времени работы на 25%
Аппарат WV 2 оснащен более мощным аккумулятором, чем предшествующая модель, что увеличивает площадь, обрабатываемую от одного заряда, примерно на 15 м².
Еще легче
Уменьшенный на100 г вес аппарата значительно облегчает работу.
Работа с низким уровнем шума
Уровень шума нового стеклоочистителя уменьшен на 10%.
Повышенная эргономичность
Конструкция нового пульверизатора обеспечивает более удобное удержание в руке за счет увеличенной площади контактной поверхности.
Комплектация и принадлежности
В комплектацию аккумуляторного стеклоочистителя WV 2 Plus входит все необходимое: сам аппарат, пульверизатор с микроволоконной насадкой для протирания и концентрат высокоэффективного средства для мойки окон.
А в комплект WV 2 Premium входит еще и узкая всасывающая насадка, позволяющая обрабатывать стеклоочистителем форточки, секционированные окна и другие поверхности малых размеров.
Удлинительный комплект для мойки высоких окон
Удлинительный комплект (опция) позволяет легко очищать стекла, находящиеся на большой высоте.
Широкие функциональные возможности стеклоочистителя
Быстрый уход
Стеклоочиститель значительно облегчает очистку и высушивание стен в ванной, отделанных керамической плиткой.
Очистка любых стеклянных поверхностей
Аппарат может применяться по всему дому – например, для очистки стеклянных столов.
И чисто, и сухо
При помощи стеклоочистителя можно быстро очистить любые зеркала.