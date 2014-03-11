Оконные пылесосы

Комплектация и принадлежности

В комплектацию аккумуляторного стеклоочистителя WV 2 Plus входит все необходимое: сам аппарат, пульверизатор с микроволоконной насадкой для протирания и концентрат высокоэффективного средства для мойки окон.

А в комплект WV 2 Premium входит еще и узкая всасывающая насадка, позволяющая обрабатывать стеклоочистителем форточки, секционированные окна и другие поверхности малых размеров.

Удлинительный комплект для мойки высоких окон

Удлинительный комплект (опция) позволяет легко очищать стекла, находящиеся на большой высоте.