Коммунальная техника

Коммунальная уборочная техника - решение для чистоты в общественных местах. Коммунальные машины Керхер с двигателями мощностью от 26 до 84 л.с. отличаются высокой надежностью и широчайшими функциональными возможностями. И они впечатляют прекрасными результатами, надежностью и практически неограниченными возможностями использования. Для того, чтобы использовать весь потенциал этих приспособлений навесного оборудования, доступны специальные приспособления. Оптимальные решения для самых разнообразных приложений. Специально разработано совместно с известными производителями навесного оборудования для шасси Kärcher. Передовые ноу-хау в технологии и области применения объединены для образцовой экономии благодаря оптимальному использованию мощностей машин.