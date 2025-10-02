Поломойные машины для дома

Решение "2 в 1": и влажная уборка, и пылесос

Сухая уборка в доме — хорошо. Современные пылесосы позволяют выполнять её быстро, качественно и предельно эффективно, удерживая при этом даже самые мелкие частицы сора и бактерии, взвесью витающие в воздухе. Но какие результаты не показывали даже самые инновационные приборы для сухой уборки, они не способны справиться с мокрой грязью и пролитыми жидкостями на полу. Они просто для этого не приспособлены.

А вот пылесосы для влажной уборки с лёгкостью удалят и лужи, и мокрые разводы на полу, и от свежей грязи помогут избавиться. Они просто не заменимы в домах, где есть маленькие дети и лохматые четвероногие питомцы. Малыши в силу своей живости и пытливости ума постоянно что-то проливают, опрокидываю и пачкают. Питомцы, в частности собаки, могут серьёзно наследить после прогулки, особенно в сырую погоду. С помощью же пылесосов для влажной уборки достаточно легко поддерживать в доме порядок.

Решение "2 в 1" для уборки пола: пылесос FC 5 одновременно протирает пол и собирает с него мелкий мусор и грязную воду. Рассыпанный, присохший или влажный мусор удаляется с пола вращающимися роликовыми щетками, постоянно увлажняемыми чистой водой, а загрязненная вода немедленно всасывается. При этом электропривод щеток обеспечивает перемещение аппарата, что значительно облегчает уборку.