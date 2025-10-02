Поломойные машины для дома

Аппараты для влажной уборки пола быстро очистят любые твердые напольные покрытия: каменная или керамическая плитка, винил, ламинат или паркет
 

Решение "2 в 1": и влажная уборка, и пылесос

Будьте готовы к революционному решению от Kärcher на рынке техники для уборки полов.

Сухая уборка в доме — хорошо. Современные пылесосы позволяют выполнять её быстро, качественно и предельно эффективно, удерживая при этом даже самые мелкие частицы сора и бактерии, взвесью витающие в воздухе. Но какие результаты не показывали даже самые инновационные приборы для сухой уборки, они не способны справиться с мокрой грязью и пролитыми жидкостями на полу. Они просто для этого не приспособлены.

А вот пылесосы для влажной уборки с лёгкостью удалят и лужи, и мокрые разводы на полу, и от свежей грязи помогут избавиться. Они просто не заменимы в домах, где есть маленькие дети и лохматые четвероногие питомцы. Малыши в силу своей живости и пытливости ума постоянно что-то проливают, опрокидываю и пачкают. Питомцы, в частности собаки, могут серьёзно наследить после прогулки, особенно в сырую погоду. С помощью же пылесосов для влажной уборки достаточно легко поддерживать в доме порядок.

Решение "2 в 1" для уборки пола: пылесос FC 5 одновременно протирает пол и собирает с него мелкий мусор и грязную воду. Рассыпанный, присохший или влажный мусор удаляется с пола вращающимися роликовыми щетками, постоянно увлажняемыми чистой водой, а загрязненная вода немедленно всасывается. При этом электропривод щеток обеспечивает перемещение аппарата, что значительно облегчает уборку.

Пылесос для влажной уборки пола FC 5 позволяет экономить до 50 % времени*

Пылесос для влажной уборки экономит ваше драгоценное время в течении всего процесса очистки пола: так как нет необходимости пылесосить заранее, сокращаются вдвое время уборки.

* Одновременное выполнение функций пылесоса и влажной уборки обеспечивает экономию до 50 % времени.

Повышение эффективности очистки на 20 %**

Благодаря автоматическим приводным щеткам, вращающимся 500 оборотов в минуту, исключается необходимость в утомительном протирании пола. Это позволяет достичь более гигиеничного и более эффективного результата очистки по сравнению с обычной протиркой шваброй.

** По результатам сравнения FC 5 с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков

Пригоден для очистки любых напольных покрытий

Любой тип напольного покрытия, будь-то керамическая плитка, массивная доска, ламинат, каменные плиты (керамогранит), линолеум, и даже чувствительный к влаге паркет можно очищать с помощью FC 5 благодаря высококачественным роликам из микроволокна, не оставляющим лишнюю влагу на покрытии.

Сухо через 2 мин после уборки

Впитываемая щетками грязная вода сразу всасывается и направляется в бачок для грязной воды. Тем самым обеспечивается гигиеничная очистка с превосходным результатом и минимальной остаточной влажностью – ходить по полу можно уже через 2 минуты после уборки.

Эффективная влажная уборка

С революционным пылесосом FC 5 влажная уборка еще никогда не была столь легкой и эффективной - и без утомительной предварительной уборки пылесосом.

Экономия 85 % воды в сравнении с уборкой шваброй.

Пылесос FC 5 экономит воду согласно результатов сравнения уборки пола площадью 60 м² аппаратом FC 5 (расход воды 600 мл) и обычной шваброй (расход воды от 5 до 10 л). 

Различные задачи по уборке дома

FC 5 эффективен при уборке всех твердых напольных покрытий. Там, где раньше нужно было мыть и пылесосить, теперь просто пройтись пылесосом FC 5.

Инновационная концепция привода в центре роликовой головки позволяет убирать даже в труднодоступных местах: по углам и по краям.

Благодаря гибкому шарниру даже под низкой мебелью легко убрать с помощью FC 5.

Благодаря длинному кабелю и высокой маневренности даже лестницы могут быть легко очищены.

Как пользоваться

Новый пылесос для влажной уборки FC 5 прост в обращении и быстро готов к использованию. За несколько простых шагов он уже готов приступить к уборке.

1. Установите роликовые щетки.
2. Заполните бак чистой водой.
3. Заполните станцию очистки чистой водой 50 мл.
4. Погрузите ролики в чистую воду и позвольте устройству проработать в течение 5 секунд.
5. Проведите уборку пола.
6. Слейте грязную воду из бака.
7. Заполните станцию очистки водой 200 мл, проведите очистку роликов в течение 30-60 секунд.

Аксессуары и моющие средства

С набором аксессуаров для пылесоса Kärcher FC 5 вы можете адаптировать уборку согласно требованиям именно к покрытию вашего пола. Стандартные моющие средства подходят для любого твердопольного покрытия, в то же время вы можете выбрать специальные моющие средства, например, для дерева или камня, что обеспечит данные покрытия дополнительной защитой.