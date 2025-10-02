Поломойные машины для дома
Аппараты для влажной уборки пола быстро очистят любые твердые напольные покрытия: каменная или керамическая плитка, винил, ламинат или паркет.
Пылесос для влажной уборки пола FC 5 позволяет экономить до 50 % времени*
Пылесос для влажной уборки экономит ваше драгоценное время в течении всего процесса очистки пола: так как нет необходимости пылесосить заранее, сокращаются вдвое время уборки.
* Одновременное выполнение функций пылесоса и влажной уборки обеспечивает экономию до 50 % времени.
Повышение эффективности очистки на 20 %**
Благодаря автоматическим приводным щеткам, вращающимся 500 оборотов в минуту, исключается необходимость в утомительном протирании пола. Это позволяет достичь более гигиеничного и более эффективного результата очистки по сравнению с обычной протиркой шваброй.
** По результатам сравнения FC 5 с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков
Пригоден для очистки любых напольных покрытий
Любой тип напольного покрытия, будь-то керамическая плитка, массивная доска, ламинат, каменные плиты (керамогранит), линолеум, и даже чувствительный к влаге паркет можно очищать с помощью FC 5 благодаря высококачественным роликам из микроволокна, не оставляющим лишнюю влагу на покрытии.
Сухо через 2 мин после уборки
Впитываемая щетками грязная вода сразу всасывается и направляется в бачок для грязной воды. Тем самым обеспечивается гигиеничная очистка с превосходным результатом и минимальной остаточной влажностью – ходить по полу можно уже через 2 минуты после уборки.
Эффективная влажная уборка
С революционным пылесосом FC 5 влажная уборка еще никогда не была столь легкой и эффективной - и без утомительной предварительной уборки пылесосом.
Экономия 85 % воды в сравнении с уборкой шваброй.
Пылесос FC 5 экономит воду согласно результатов сравнения уборки пола площадью 60 м² аппаратом FC 5 (расход воды 600 мл) и обычной шваброй (расход воды от 5 до 10 л).
Различные задачи по уборке дома
FC 5 эффективен при уборке всех твердых напольных покрытий. Там, где раньше нужно было мыть и пылесосить, теперь просто пройтись пылесосом FC 5.
Инновационная концепция привода в центре роликовой головки позволяет убирать даже в труднодоступных местах: по углам и по краям.
Благодаря гибкому шарниру даже под низкой мебелью легко убрать с помощью FC 5.
Благодаря длинному кабелю и высокой маневренности даже лестницы могут быть легко очищены.
Как пользоваться
Новый пылесос для влажной уборки FC 5 прост в обращении и быстро готов к использованию. За несколько простых шагов он уже готов приступить к уборке.
Аксессуары и моющие средства
С набором аксессуаров для пылесоса Kärcher FC 5 вы можете адаптировать уборку согласно требованиям именно к покрытию вашего пола. Стандартные моющие средства подходят для любого твердопольного покрытия, в то же время вы можете выбрать специальные моющие средства, например, для дерева или камня, что обеспечит данные покрытия дополнительной защитой.