Отраслевые решения

Продукты профессионального назначения. Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.

Автосервис

Автосервис

Kärcher предлагает комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС.

Строительство

Строительство

Профессиональная техника гарантирует эффективное решение различных проблем уборки при проведении строительных и строительно-отделочных работ.

Клининг

Клининг

Инновационные, удобные в обращении продукты обеспечивают легкую и эффективную уборку в зданиях и очистку фасадов.

Здравоохранение

Здравоохранение

Профессиональные системные решения гарантируют экономичную уборку в больницах с соблюдением строгих требований санитарии.

Гостинично-ресторанный бизнес

Гостинично-ресторанный бизнес

Профессиональное оборудование обеспечивает экологичную и гигиеничную уборку в гостиницах и на предприятиях общественного питания.

Промышленность

Промышленность

Kärcher – надежный партнер, на опыт которого в решении задач промышленной уборки может положиться любое предприятие.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Инновационные технологии и оборудование Kärcher гарантируют эффективное решение многочисленных задач чистки на сельскохозяйственных предприятиях.

Общественные учреждения

Коммунальное хозяйство

Уборочная техника для коммунальных предприятий гарантирует эффективное наведение безупречной чистоты.

Торговля

Торговля

Наши решения обеспечивают поддержание чистоты и порядка на любых предприятиях розничной и оптовой торговли.

Транспорт

Транспорт

Мы предлагаем инновационные решения для уборки на АЗС и оказания автовладельцам дополнительных услуг.