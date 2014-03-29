Здравоохранение
Безупречная санитария и здоровая экономия. Уборка в стационарных медицинских учреждениях призвана обеспечивать соблюдение строгих санитарных стандартов при обоснованных затратах времени и средств. Основная ее цель – предотвращение размножения микроорганизмов и возникновения внутрибольничных инфекций – должна оптимально сочетаться с задачами ухода за помещениями и оборудованием и сохранения их потребительской ценности. При этом уборка разных помещений – больших холлов или маленьких палат, кухонь или операционных – требует различных подходов, а непрерывная работа больницы предъявляет особые требования к эффективной поддерживающей чистке, способной максимально увеличить интервалы между генеральными уборками. Проблема осложняется ужесточением гигиенических требований и усложнением экономической ситуации. Kärcher предлагает Вам все необходимое для ее успешного решения: профессиональную, высокоэффективную уборочную технику, системно-совместимые принадлежности и чистящие средства, а также оперативный и надежный сервис, рассчитанный на индивидуальные запросы.
Чистые и безопасные пути перемещения
Интенсивное использование вестибюлей, холлов и коридоров оставляет немного пространства и времени для их уборки. Поэтому необходим оптимальный баланс между поддерживающей, промежуточной и общей чисткой твердых и текстильных напольных покрытий всех видов, обеспечивающий их постоянную чистоту, привлекательный внешний вид и безопасность хождения.
Быстрый уход за ковровыми покрытиями
После мокрой чистки ковра требуется его продолжительная сушка. Kärcher предлагает альтернативное решение: комбинация машины BRC 45/45 C с чистящим средством iCapsol RM 768 обеспечивает оптимальную очистку и быстрое высыхание поверхности. Эту компактную машину, оснащенную двумя цилиндрическими щетками, при работе можно либо толкать, либо тянуть за собой.
Машина для уборки больших площадей
Мощная поломойно-всасывающая машина B 90 оснащена подметальным устройством для сбора крупного мусора одновременно с влажной уборкой. Оснащение алмазными падами позволяет возвращать блеск каменным полам, а режим тихой уборки – использовать машину и в больничных отделениях.
Высокая маневренность в стесненных условиях
BD 50/40 RS – самая маневренная машина в своем классе, обеспечивающая оператору хороший обзор в заставленных проходах отделений и позволяющая ему быстро спускаться с площадки для устранения возможных препятствий. Она прекрасно подходит для ежедневной поддерживающей чистки твердых напольных покрытий.
Эффективность – вопрос настройки
Машина B 60 с системой KIK допускает индивидуальное конфигурирование и оснащается системой промывки бака, обеспечивающей соблюдение требований гигиены. В ней предусмотрен режим eco!efficiency для уменьшения частоты вращения щеток и силы всасывания до уровня, достаточного для устранения обычных загрязнений.
Самый тихий пылесос в своем классе
Пылесос T 12/1 eco!efficiency, оснащенный HEPA-фильтром, удовлетворяет гигиеническим требованиям, предъявляемым к уборке в отделениях. По сравнению с базовой моделью его уровень шума понижен на 5 дБ(А), т. е. почти на 70 %.
Легкое удаление следов износа
Машина BDP 43/450 C Adv и аэрозольный очиститель – эффективное решение для быстрого устранения следов хождения и восстановления защитного слоя на интенсивно используемых участках пола.
Безукоризненная чистота в санитарных помещениях
Ручная очистка структурированных напольных покрытий в санузлах сопряжена с большими трудностями, особенно если требуется удалять с них известковый налет, жировые загрязнения и следы косметики. Кроме того, в туалетах, умывальных помещениях, душевых и раздевалках обычно довольно тесно, но одновременно предъявляются повышенные гигиенические требования, призванные исключить распространение микроорганизмов. Эффективную уборку в таких помещениях и тщательное удаление грязи из всех швов и стыков гарантирует регулярное применение компактной уборочной техники Kärcher.
Оптимальная промежуточная уборка
Машина BR 30/4 C тщательно очищает пол по всей площади – в т. ч. в углах и под сантехническим оборудованием. Щетка из микроволокна идеально удаляет с керамогранита волоски и ворсинки. Превосходное решение для очистки любых санитарных и прочих влажных помещений!
Оптимальная общая чистка санузлов
Машина BDS 43/180 C Adv рассчитана на продолжительную работу: она оснащена регулируемой по высоте рукояткой с 2 штангами, обеспечивающей хорошую маневренность при высокой мощности. Машина легко складывается для удобства хранения и транспортировки.
Идеальное решение для очистки структурированных поверхностей
Щетина цилиндрических щеток машины BR 40/10 проникает в любые углубления. Механизированная влажная уборка с одновременным сбором влаги гарантирует наведение в санузлах гигиенической чистоты.
Чистота всех швов
Пароочиститель DE 4002 эффективно и экологично удаляет стойкий известково-мыльный налет в душевых, в т. ч. в местах, недоступных для швабры. Комплект насадок для очистки стыков позволяет очищать поверхности, не повреждая их.
Мощные и надежные аппараты для сбора жидкостей
Утечки воды и даже затопления помещений случаются в больницах довольно часто. Для сбора больших объемов воды, а также высушивания пола после его обработки однодисковой уборочной машиной рекомендуются пылесосы влажной и сухой уборки, например NT 48/1.
Высший уровень гигиены в лечебных помещениях
Уборка стерильных помещений – операционных, перевязочных, лабораторий и т. п. – предъявляет высочайшие требования к используемой технике. Целью такой уборки является соблюдение строгих санитарных требований, исключающее распространение инфекций. Поэтому и сами используемые здесь машины и аппараты должны удовлетворять стандартам санитарии. Кроме того, они должны отличаться высокой эффективностью – ведь стесненные условия, интенсивное загрязнение и лишь кратковременные перерывы в работе значительно затрудняют уборку.
Чем быстрее, тем лучше
Сохранение на полу защитного слоя особенно важно в условиях интенсивных механических нагрузок и применения агрессивных дезинфицирующих средств. Сверхскоростная полировальная машина BDP 50/1500 обеспечивает оптимальный уход за полами, а регулируемый приводной диск позволяет обрабатывать и неровные покрытия.
Быстрое выполнение любых работ
Разумная альтернатива швабре: машина BD 40/12 быстро подготавливается к работе, обладает высокой производительностью и тщательно высушивает пол. Благодаря компактности и отсутствию кабеля она прекрасно подходит для поддерживающей уборки небольших помещений.
Эффективное удаление стойких загрязнений
В гистологических лабораториях, где постоянно применяется воск, очистка полов особенно затруднительна, но необходима по соображениям охраны труда. Для удаления стойких восковых загрязнений требуется оптимальная комбинация техники и чистящих средств. Пример такой комбинации – машина BR 40/10 с самоочищающимися роликовыми падами встречного вращения и интенсивное средство для общей чистки RM 750.
Идеальное решение для уборки в операционной
Машина B 40 W удовлетворяет самым высоким требованиям: она проста в управлении, обладает низким уровнем шума, оснащена системой промывки бака, предотвращающей размножение микроорганизмов, и необслуживаемыми батареями. А компактные размеры позволяют без проблем использовать ее в стесненных условиях заставленных оборудованием операционных.
Тихая борьба с пылью
Частая смена одежды приводит к распространению пыли. Благодаря очень низкому уровню шума (лишь 56 дБ(А)) пылесос T 15/1 может применяться в любое время и в любых местах. Он серийно оснащается HEPA-фильтром.
Аппетитная чистота в кухонных помещениях
Приготовление пищи и ее раздача множеству пациентов и сотрудников предъявляют высокие гигиенические требования. Kärcher предлагает полный ассортимент оборудования, удовлетворяющего концепции HACCP и способного решать любые задачи уборки на кухнях, продовольственных складах и в столовых с соблюдением всех норм санитарии. Оно эффективно очищает разделочные столы или сервировочные тележки, удаляет стойкие и липкие загрязнения даже с шероховатых напольных покрытий.
Удаление грязи из глубоких швов
Малая высота поломоечной машины BRS 40/1000 позволяет без проблем очищать пол под кухонными шкафами. Оснащенная цилиндрическими щетками, эта машина представляет собой хорошую альтернативу однодисковым машинам при уборке плиточных полов.
Чистка высоким давлением на кухне
При использовании аппаратов высокого давления в кухонных помещениях требуется сразу же собирать образующуюся грязную воду. Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 обеспечивает такую возможность, а применение чистящего средства RM 731 гарантирует бережное удаление масляных, жировых и белковых загрязнений.
И с поверхности, и из глубины пор
Спроектированная в соответствии с концепцией HACCP машина B 40 W обеспечивает оптимальную уборку больших площадей. Оснащение головкой с профилированными цилиндрическими щетками гарантирует тщательную очистку безопасных плиток, а системой DOSE – оптимальное использование чистящих средств.
Специальное решение для уборки в столовых
Раздача блюд неизбежно сопровождается возникновением загрязнений – пятен от кофе, жирной пищи и т. д. Машина BD 40/12 C быстро и тщательно удаляет с керамической плитки стойкие загрязнения, проникая и в места, недоступные для крупногабаритной техники.
Чистые и ухоженные административные помещения
Для придания атмосферы уюта в офисных помещениях и конференц-залах больниц часто используются паркет или ковровые напольные покрытия, для обеспечения долгого срока службы которых требуется подходящая уборочная техника. К ней предъявляются и высокие гигиенические требования, исключающие попадание загрязнений и возбудителей болезней из административных помещений в лечебные отделения.
Тихие пылесосы для решения любых задач
Пылесосы сухой уборки (например T 15/1) прекрасно подходят для ежедневной поддерживающей чистки ламината, ПВХ или ковровых покрытий. Они могут применяться как с фильтр-мешком, так и без него.
Универсальное решение
Щеточный пылесос CV 60/2 автоматически подстраивается под разные напольные покрытия – от твердых до ковровых, – не требуя замены принадлежностей. Удобство управления сочетается в нем с экстремальной маневренностью, а высокая производительность – с широким оснащением, включающим цилиндрические щетки встречного вращения, боковую щетку, всасывающую трубу и HEPA-фильтр (опция). Предлагается и комплект принадлежностей для очистки труднодоступных мест. При этом зарядное устройство встроено в корпус аппарата и находится в удобном для оператора месте.
Чистота до самого основания
Ковровые напольные покрытия ежедневно подвергаются интенсивному загрязнению. Для решения этой проблемы Kärcher предлагает мощные, надежные и универсальные моющие пылесосы, пригодные как для общей и промежуточной чистки ковров, так и для устранения пятен с текстильных поверхностей. Кроме того, они гарантируют тщательную очистку жалюзи и мягкой мебели, а оснащение специальными принадлежностями позволяет применять их даже для мойки окон и чистки керамической плитки.
Крутящий момент против грязи
Полировальные машины Kärcher (например, компактная аккумуляторная модель BDP 43/1500 C) отличаются высоким крутящим моментом, гарантирующим достижение интенсивного блеска. Система всасывания исключает подъем пыли и облегчает условия труда. Кроме того, наша техника впечатляет своей износостойкостью и простотой технического обслуживания.
Чистота всей прилегающей территории
От больничной территории требуется не только благоприятное внешнее впечатление – в течение всего года на ней должен поддерживаться порядок, гарантирующий бесперебойное и безопасное функционирование медицинского учреждения. Это относится и к подъездным путям для машин скорой помощи, и к входам в здания, и к дорожкам, по которым ходят пациенты и сотрудники. Паркинг и зеленые насаждения тоже нуждаются в уходе. Мощные и универсальные подметальные машины Kärcher эффективно справляются с любыми задачами: сбором сухого и влажного мусора, скашиванием газонной травы, сбором листвы и выполнением всех зимних работ.
Уборка в паркинге
Большие площади, стойкие загрязнения и крутые уклоны: подземные гаражи предъявляют к поломойно-всасывающим машинам особые требования. Предлагаемая Kärcher машина BR 100/250 R, оснащенная прочной стальной рамой и преодолевающая подъемы с уклоном до 15 %, прекрасно подходит для такого применения. А мощные батареи и большие баки для воды гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Что может быть проще?
Компактная и маневренная машина KM 75/40 W гарантирует легкую и тщательную очистку площадей малых и средних размеров. Тяговый привод исключает переутомление оператора, а эффективная система всасывания – распространение вокруг пыли. Предлагаются версии с мощным бензиновым двигателем или тихим аккумуляторным приводом, причем последняя может быть дооснащена комплектом для чистки ковров.
Эталон эффективности
MC 50 – блестящий пример сочетания экономии и экологичности. Эта компактная подметально-уборочная машина эффективно наводит чистоту с минимальным воздействием на окружающую среду. Инновационная вакуумная система с мощной турбиной обеспечивает высочайшую силу всасывания даже при частоте вращения вала двигателя, равной 75 % максимального значения. Благодаря этому значительно уменьшаются износ, расход топлива и уровень шума, а также объемы вредных выбросов – MC 50 с запасом удовлетворяет строгому экологическому стандарту STAGE IIIa.
Комфортная и динамичная уборка
Предлагаемая Kärcher компактная подметально-всасывающая машина KM 90/60 R с сиденьем для водителя обеспечивает высокую производительность уборки и оснащена эффективной автоматической системой очистки фильтра. Регулировка положения сиденья, оптимизированное рулевое управление и большие колеса обеспечивают комфортные условия труда.
Машина круглогодичного применения
Версия MC 50 Advanced не только обеспечивает превосходную уборку, но и может эксплуатироваться круглогодично. Система быстрой замены навесного оборудования позволяет оперативно и без применения инструментов оснащать ее косилкой, снегоуборочным плугом, разбрасывателем и другими рабочими агрегатами.