Системы мойки автомобилей

Решения для экономичной мойки легковых и грузовых автомобилей. Керхер предлагает полный ассортимент оборудования для внешней и внутренней очистки легковых и грузовых автомобилей – от аппаратов самообслуживания до портальных моечных установок. Наша техника, отличающаяся экономичностью, экологичностью, долговечностью и малым расходом воды, быстро возвращает автомобилям безупречный внешний вид. От проектирования с учетом индивидуальных запросов до сдачи "под ключ": Керхер уже несколько десятилетий разрабатывает и поставляет клиентам автомобильные моечные установки разного назначения. Наш богатый опыт, тысячи успешно реализованных проектов и превосходный сервис гарантируют Вам уверенность в бесперебойной и рентабельной эксплуатации оборудования. Узнайте больше о нашей программе моечных установок!