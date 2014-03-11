Насосы

Вам нужно полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое? Насосы Керхер могут решить любую из этих задач. Поверхностные насосы смогут подать Вам дождевую или подземную воду, воду с бочки, цистерны или глубокой скважины - с нужным Вам давлением. А дренажные насосы наоборот уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.

Kärcher Дренажные насосы

Дренажные насосы

Дренажные насосы Керхер быстро перекачивают грязную и чистую воду.

К продукту
Kärcher Садовые насосы. Водяные насосы для дома

Садовые насосы. Водяные насосы для дома

Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.

К продукту

Обзор вариантов применения

Откройте для себя широкие возможности наших насосов!

garten

Системы полива и орошения

1.Комплект системы орошения Karcher Rain system®

2.Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic

3.Поливочный пистолет Premium, металлический

4.Iтанга для полива Premium

5.Cадовый душ

6.Универсальный коннектор plus

7.Универсальный коннектор plus с аквастопом

8.Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

9.Тележка для шланга HT 3.400

10.Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

11.Шланг PrimoFlex Premium

12.Компактная автоматическая катушка CR 7.220

13.CR 3.110 Компактная катушка для балконов

Напорные насосы

14.BP 4 Garden Set

15. BP 7 Home & Garden eco!ogic

16. BP 1 Barrel

17. BP 6 Deep Well

18. BP 2 Cistern

 

Дренажные погружные насосы

19.SP 7 Dirt Inox

20. SP 6 Flat Inox