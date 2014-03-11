Насосы

Вам нужно полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое? Насосы Керхер могут решить любую из этих задач. Поверхностные насосы смогут подать Вам дождевую или подземную воду, воду с бочки, цистерны или глубокой скважины - с нужным Вам давлением. А дренажные насосы наоборот уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.