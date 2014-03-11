Насосы
Вам нужно полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое? Насосы Керхер могут решить любую из этих задач. Поверхностные насосы смогут подать Вам дождевую или подземную воду, воду с бочки, цистерны или глубокой скважины - с нужным Вам давлением. А дренажные насосы наоборот уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.
Дренажные насосы
Дренажные насосы Керхер быстро перекачивают грязную и чистую воду.
Садовые насосы. Водяные насосы для дома
Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.
Обзор вариантов применения
Откройте для себя широкие возможности наших насосов!
Системы полива и орошения
1.Комплект системы орошения Karcher Rain system®
2.Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic
3.Поливочный пистолет Premium, металлический
4.Iтанга для полива Premium
5.Cадовый душ
6.Универсальный коннектор plus
7.Универсальный коннектор plus с аквастопом
8.Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV
9.Тележка для шланга HT 3.400
10.Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"
11.Шланг PrimoFlex Premium
12.Компактная автоматическая катушка CR 7.220
13.CR 3.110 Компактная катушка для балконов
Напорные насосы
14.BP 4 Garden Set
15. BP 7 Home & Garden eco!ogic
16. BP 1 Barrel
17. BP 6 Deep Well
18. BP 2 Cistern
Дренажные погружные насосы
19.SP 7 Dirt Inox
20. SP 6 Flat Inox