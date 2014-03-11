ЭЛЕКТРОВЕНИК
Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!
Главные преимущества
Небольшие загрязнения не станут источником раздражения, если у Вас есть аккумуляторный электровеник, гарантирующий легкое и быстрое наведение чистоты. Оснащенный отклоняемой телескопической штангой, он позволяет выметать мусор даже из-под мебели на низких ножках.
- Широкие функциональные возможности благодаря уникальной технологии замены щеток
- Замена щетки нажатием кнопки
- 2 щетки в комплекте поставки (стандартная и для шерсти домашних животных)
- Инновационная щетка для удаления шерсти животных, позволяющая быстро и гигиенично удалять намотавшиеся волосы
- Съемный мусоросборник
- Мобильность благодаря аккумуляторному питанию
- Держатель для компактного хранения электровеника на стене
- Фиксируемая телескопическая штанга
- Эргономичная рукоятка
- Удобный ножной выключатель
Инновационная технология замены щеток
Цилиндрическая щетка очень легко извлекается для очистки или замены – достаточно лишь нажать кнопку.
Широкий спектр применения
Две разные сменные щетки позволяют эффективно удалять электровеником любой мусор.
Удобство очистки щетки для удаления шерсти животных
Щетка заключена в сетчатую втулку. Для очистки втулка снимается, и волосы легко удаляются с ее поверхности.
Хранение с экономией места
Настенный держатель обеспечивают постоянную готовность подключенного к зарядному устройству электровеника к применению.