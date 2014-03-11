Пароочистители
Пароочистители Керхер быстро и без применения каких-либо чистящих средств наведут безупречную чистоту во всем доме. Их высочайшая эффективность гарантирует уничтожение 99,99 % бактерий, а значит, максимальную гигиеничность и здоровый микроклимат. Для каких бы работ Вы ни использовали универсальный бытовой пароочиститель Керхер – для влажной уборки пола, наведения чистоты на кухне и в ванной или для утюжки, – их результат всегда будет великолепным. Откройте для себя широкие возможности нашей техники!
У Вас есть выбор: новая, расширенная серия пароочистителей SC
Новинка: SC 1 – компактный
Всегда под рукой: превосходный пароочиститель для оперативного применения, обеспечивающий столь же качественную уборку, как и аппаратом более крупных размеров.
SC 2 – бюджетный
Превосходный пароочиститель начального уровня со всеми основными функциями и необходимым уровнем комфорта. В 4 раза превосходит аппарат SC 1 по времени непрерывной работы.
SC 3 – всегда готовый к работе
Этот аппарат нагревается лишь за 30 секунд и допускает долив воды без перерыва в работе. Инновационная система защиты от накипи обеспечивает пользователю дополнительный комфорт.
SC 4 – удобный в работе
Аппарат со съемным бачком для удобной дозаправки водой, комплектуемый насадкой для пола Comfort Plus с пластинчатой подошвой, обеспечивающей максимальную эффективность очистки, и системой бесконтактной замены салфеток.
SC 5 – самый мощный
Этот аппарат с инновационной функцией VapoHydro, позволяющей удалять самые стойкие загрязнения, и насадкой для пола Comfort Plus обеспечивает максимальную производительность и непревзойденный уровень комфорта.
Преимущества чистки паром
Уборка без применения чистящих средств
Очищающее действие водяного пара определяется комбинацией давления, скорости и температуры. Микроскопические молекулы пара проникают в мельчайшие щели и углубления и эффективно отделяют от поверхности частицы грязи. При этом не используются чистящие средства и на поверхностях не остается следов химикатов, способных провоцировать аллергию. Это особенно важно для семей, в которых есть аллергики или маленькие дети.
Уничтожение 99,99 % бактерий*
Просто и эффективно: водяной пар – одно из лучших средств для борьбы с вредными для здоровья микроорганизмами. Мощный поток высокотемпературного пара, вырывающийся из сопла пароочистителя Kärcher или пропитывающий используемую для уборки салфетку, гарантирует уничтожение 99,99 %* бактерий, находящихся на различных твердых поверхностях – напольных покрытиях, кафеле, зеркалах, сантехнической арматуре и т. д. Такой результат подтвержден специальными исследованиями, проведенными в авторитетной Лаборатории Эндерса (Штутгарт, ФРГ). Уборка пароочистителем практически не оставляет распространенным в быту бактериям шансов на выживание.
Эффективнее обычной влажной уборки**
Пароочистители Kärcher превосходно очищают любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.). При этом предлагаемая Kärcher насадка для пола с пластинчатой опорной поверхностью обеспечивает равномерное распределение и длительное воздействие пара. Интенсивная паровая обработка позволяет уничтожить 99,99 %* распространенных в быту бактерий, благодаря чему пароочистители Kärcher гарантируют значительно более тщательную и гигиеничную очистку, чем обычная мойка пола шваброй.
* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Kärcher уничтожается 99,99 % бактерий (по данным лаборатории Enders & Partners, Германия).
** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
Множество задач – одно решение
Пароочистители Kärcher серии SC зададут грязи пару! С помощью пароочистителя Вы сможете легко, тщательно, гигиенично и экологично очистить почти все поверхности в своем доме – вплоть до тонких швов и стыков. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей – от насадки для ухода за текстилем до парового утюга – эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь.
Уборка пола
Пароочиститель SC превосходно очищает любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.) и не оставляет на них следов бытовой химии.
"Я никогда не был на 100 % уверен в том, что швабра гарантирует гигиеничность. А пароочиститель придает мне полную уверенность в чистоте."
Уборка на кухне
Пароочиститель SC позволяет быстро и без больших усилий очистить всю кухню – пол, полимерные столешницы, стеклянные поверхности, мойку и смеситель, плиту и вытяжку.
"Какой бы хаос ни царил на кухне, пароочиститель быстро и легко наведет на ней полную чистоту."
Уборка в ванной
Пароочиститель SC, быстро очищающий настенную плитку, стеклянные и зеркальные поверхности, раковину, смесители, стенки душевой кабины и т. д., гарантирует поддержание в ванной комнате гигиенической чистоты.
"Для уборки в ванной самым лучшим чистящим средствам мы предпочитаем пароочиститель. С ним так легко и просто навести безукоризненную чистоту!“
Глажение с отпариванием
Предлагаемая Kärcher паровая гладильная система SC, включающая высококачественный паровой утюг с антипригарной накладкой и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку и получать превосходно разглаженное сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф.
"Раньше утюжка была для меня сущим наказанием. Теперь у меня есть паровая гладильная система, и с ней я достигаю превосходных результатов за рекордно короткое время."
Один за всех – благодаря широкому набору принадлежностей
Обширный ассортимент принадлежностей для пароочистителей Kärcher позволяет выполнять с их помощью множество работ по уборке в доме.
Принадлежности, подходящие к Вашему аппарату, Вы найдете в разделе поиска принадлежностей.
Экологичность
Самый экологичный метод чистки
Чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязненных химикатами. Из 1 л воды вырабатываются 1.700 л пара – этого вполне достаточно для тщательной уборки целой квартиры площадью около 60 м².
Кроме того, пароочистители Kärcher обеспечивают значительную (до 25%) экономию энергии в сравнении с аппаратами других производителей, достигаемую за счет инновационной конструкции насадки для пола. Благодаря ее пластинчатой подошве не только улучшается результат чистки, но и уменьшается затрачиваемое на нее время, а значит, и расход электроэнергии. И, наконец, пароочистители Kärcher, как и все другие выпускаемые компанией аппараты, после выработки своего ресурса перерабатываются более чем на 90% с целью повторного применения материалов.
Фирменное качество Kärcher
Высокое качество и превосходные технические характеристики пароочистителей Kärcher гарантируются более чем 20-летним опытом их проектирования, целым рядом ноу-хау и производством на собственных заводах компании. Наши аппараты, впечатляющие постоянным интенсивным выпуском пара, надежностью и долговечностью конструктивных материалов, удовлетворяют всем законодательным стандартам безопасности и еще более строгим фирменным стандартам. В исследовательском центре Kärcher в Виннендене постоянно создаются инновационные решения (например, функция VapoHydro или прогрессивная конструкция насадки для пола), благодаря которым каждое новое поколение наших пароочистителей становится еще лучше.