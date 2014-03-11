Пароочистители

Пароочистители Керхер быстро и без применения каких-либо чистящих средств наведут безупречную чистоту во всем доме. Их высочайшая эффективность гарантирует уничтожение 99,99 % бактерий, а значит, максимальную гигиеничность и здоровый микроклимат. Для каких бы работ Вы ни использовали универсальный бытовой пароочиститель Керхер – для влажной уборки пола, наведения чистоты на кухне и в ванной или для утюжки, – их результат всегда будет великолепным. Откройте для себя широкие возможности нашей техники!