Аппараты высокого давления
Непревзойденная разносторонность: техника Керхер для чистки высоким давлением. С момента изобретения в 1950 г. аппарата для чистки высоким давлением компания Керхер постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, Керхер предлагает широчайший ассортимент продукции – мобильные и стационарные аппараты высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.
Аппараты высокого давления с подогревом воды
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Оборудование для чистки сверхвысоким давлением.
Когда обычных способов очистки уже недостаточно, на помощь приходят аппараты сверхвысокого давления. Благодаря сверхвысокому давлению (UHP) будет удалена даже самая стойкая грязь.
Мобильные водонагреватели
Водонагреватели Kärcher - простой и экономичный способ превратить существующие аппараты для чистки холодной водой под высоким давлением в мойки горячей водой с улучшенными характеристиками очистки по мере необходимости.
Чистящие средства для аппаратов высокого давления
Средства для чистки и ухода, предлагаемые Kärcher для аппаратов высокого давления, идеальны для профессионального применения на различных предприятиях и в пищевой промышленности. Они гарантируют оптимальные результаты чистки при минимальных затратах энергии и времени. При этом специальные рецептуры средств с маркировкой ASF снижают загрязнение сточных вод остатками минеральных масел.
Мойка грузовых автомобилей и уход за ними
Высокоэффективные чистящие средства, применяемые в аппаратах высокого давления с подогревом и без подогрева воды, легко удаляют стойкую дорожную грязь и даже загрязнения, возникающие на стройплощадках.
Широкий спектр применения в промышленности
Быстродействующие чистящие средства, не повреждающие обрабатываемые материалы, устраняют даже стойкие масляно-жировые загрязнения и копоть.
Гигиеническая чистота на предприятиях пищевой промышленности
Эффективные чистящие и дезинфицирующие средства официально допущены к применению на предприятиях пищевой промышленности.
Манящий блеск автосалонов
Наши чистящие средства бережно и эффективно очищают любые поверхности и материалы – от кузовов и подкапотных пространств автомобилей до полов в выставочных помещениях.
Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды
Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:
- лучший результат чистки
- уменьшенный расход чистящих средств
- ускоренное высыхание очищенных поверхностей
- улучшенные гигиенические показатели
- сокращение рабочего времени
Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.
iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей
Наша рекомендация:
наилучшие результаты обеспечивает применение аппарата высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или аппарата высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S.
- Высокие эффективность очистки и производительность по площади
- Дисковые щетки встречного вращения
- Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном)
- Радиус действия 1,8 – 14 м (в зависимости от используемой телескопической штанги)