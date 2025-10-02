HDS Трейлер
Трейлеры сверхвысокого давления. Аппараты высокого давления с подогревом воды, смонтированные на автомобильном прицепе, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные и экономичные аппараты идеально удовлетворяют требованиям строительных компаний, коммунальных и промышленных предприятий. 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью. 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.