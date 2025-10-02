ПЫЛЕСОСЫ
Неважно, какого размера Ваш дом и насколько в нем много места для хранения техники - в ассортименте пылесосов Керхер можно найти пылесос, отвечающий всем Вашим запросам.
Аккумуляторные пылесосы
Высокоэффективные литиево-ионные аккумуляторы с уверенностью заменяют необходимость в розетке, обеспечивая беспроводную свободу движения.
Мешковые пылесосы
Мешковой пылесос обеспечивает быстрое и простое наведение чистоты с высоким уровнем фильтраци.
Циклонные пылесосы
Мультициклонная технология вместо мешка: идеальная уборка без постоянной замены фильтр-мешков.
Пылесосы с аквафильтром
Пускай аллергики дышат свободно: инновационная технология аквафильтра позволяет пылесосу не только собирать видимый мусор с поверхностей, но и очищать сам воздух.
Многофункциональные пылесосы
Влажный или сухой, крупный или мелкий - хозяйственный пылесос Керхер уберет любой мусор - даже большое количество грязной воды. Идеально подходит для автомобиля, гаража, подвала, мастерской, ремонта и территории вокруг дома.
Моющие пылесосы
Для аллергиков, владельцев домашних животных и всех, кому необходима идеальная чистота, моющий пылесос Керхер очищает текстильные поверхности: такие, как ковры, мягкую мебель, матрассы, сиденья автомобиля и драпировку.
Пылесосы для сбора золы
Не важно, это зола от барбекю летом или от камина зимой - зольный пылесос Керхер легко все соберет. Он надежный, мощный, безопасный. И никаких грязных рук.
Робот-пылесос
Кто очистит пол, когда Вас нет дома? С этой работой справится RoboCleaner – робот-пылесос, самостоятельно преодолевающий препятствия на пути движения и автоматически возвращающийся к базовой станции для разгрузки собранного мусора и заряда аккумуляторов.