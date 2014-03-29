Многофункциональные пылесосы

На 20% мощнее предшествующих моделей

Производительность хозяйственного пылесоса определяется не только расходом воздуха (л/с) и создаваемым разрежением (мбар), но и еще одной технической величиной – мощностью всасывания (Вт), измеряемой по унифицированной методике (согласно стандарту IEC 60312). Мощность всасывания рассчитывается на основании результатов измерения двух вышеуказанных величин (разрежения и расхода воздуха), производимого на входе насадки для пола. Чем она выше, тем большей реальной (эквивалентной) мощностью обладает пылесос.

Целью разработки новых хозяйственных пылесосов Kärcher являлось создание аппаратов, развивающих экстремально высокую силу всасывания. Для ее достижения мы не только оптимизировали конструкцию аппаратов, но и спроектировали для них новые принадлежности. В результате эквивалентная мощность наших новых пылесосов стала значительно (до 20%) выше, чем у аппаратов предшествующей серии WD.

Повышенная производительность обеспечивается новыми, более энергоэффективными электродвигателями, принципиально новой конструкцией насадок для пола и шлангов, аэродинамической оптимизацией аппаратов и оптимальным уплотнением всех мест соединения. Совокупность этих факторов позволила существенно увеличить силу всасывания на входе используемых насадок.

Преимущества очевидны: эффективный сбор мусора, экономия времени и расширенные функциональные возможности.