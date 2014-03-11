Подметальные машины
Чистота перед собственным порогом и на улице. От ручных подметальных машин до подметально-уборочных машин промышленного и коммунального назначения: все изделия Керхер соответствуют самому современному уровню техники. Наш ассортимент включает как классические модели, так и инновационные решения – например, мусороуборочные машины. Ведь мы всегда думаем о будущем!
Ручные подметальные машины
Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских. Для дворников, торговцев, клининговых компаний и промышленных предприятий: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².
Подметальные машины с сиденьем для водителя
Для тщательной и экономичной уборки площадей средних и больших размеров: подметально-всасывающие машины Керхер с сиденьем водителя предлагаются в разных вариантах оснащения, удовлетворяющих самым разнообразным запросам. При их разработке используются самые современные технологии и обращается особое внимание на простоту управления и технического обслуживания.